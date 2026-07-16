Mercado Municipal: con opiniones divididas, excomerciantes contaron su situación actual

Luego de la conferencia de presentación del proyecto de remodelación del Mercado Municipal, los excomerciantes del lugar hablaron con La Nueva. y dejaron su parecer con respecto a su realidad actual y una posible vuelta al lugar.

Con realidades diferentes y pensamientos encontrados los expuesteros dejaron su parecer ante el anuncio del Ejecutivo de la puesta en marcha del proceso de reacondicionamiento y renovación del histórico edificio de calle Donado.

La dueña de la pizzería "La Chiquita", Mónica Capella, y única comerciante que sigue trabajando en el lugar, dejó en claro que desde el ejecutivo le prometieron que iba a poder permanecer en el Mercado Municipal luego de las reformas.

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"Estaba al tanto de la situación y sabía que las reformas apuntan a un mercado diferente apuntado a la gastronomía. Con el anuncio de ayer se ve más cerca la obra y uno tiene la esperanza que se concrete. El intendente me prometió que iba a poder seguir trabajando acá una vez se hagan las obras. No me dieron plazos, pero me dijeron que me quedara porque iba a poder seguir acá una vez se termine todo", afirmó.

"Son poquitos los que se fueron y siguieron trabajando, muchos aceptaron la indemnización y no continuaron. De los que siguieron, algunos se que quieren volver y otros están contentos en el nuevo lugar y no tienen deseos de retornar".

Consultada si existe algún temor con respecto al cambio de impronta que tendrá el nuevo edificio, con una visión gastronómica, con mercado de provisiones y con un espacio cultural, la comerciante dijo: "La verdad es que no me molesta, mientras yo pueda trabajar en el lugar, ni si quiera me molesta si vienen pizzerías. En el Mercado Municipal pasaron tres pizzerías, dos bares y dos restaurantes y convivíamos todos sin ningún problema, cada uno tenía su clientela y preferencias", remarcó.

"Tengo la esperanza de que se cumpla la promesa que se me hizo de que iba a tener un lugar en el nuevo mercado, conmigo el intendente siempre se manejó perfecto y no tengo motivos para descreer en su palabra", finalizó.

Rosana Usar, tuvo que reubicar su verdulería "Las Chicas", junto a su socia, en la cortada de Beltrán que da espalda al edificio y su visión, es contraría a la de Capella: "La realidad es que no quiero volver, piensan hacer algo que no tiene nada que ver con la venta de mercadería y una verdulería no creo que tenga espacio allí. A nosotros nos echaron y yo ya no vuelvo más ahí. La verdad es que el lugar que nos dieron no nos favoreció, porque quedamos en un sector medio escondido y estoy trabajando al 50% de lo que lo hacía allí", explicó.

"No creo que quieran que volvamos, evidentemente lo que van a hacer no tiene nada que ver con un mercado desde mi punto de vista y no creo que quieran tener una verdulería en el lugar. Me da bronca, pero ya pasó y no quiero mirar atrás".

"En su momento cuando nos tuvimos que ir la pasamos muy mal, no costó muchísimo, no encontrábamos local y solo nos quedó esta opción. Hubo que meterle mucha garra, pero la situación está muy difícil, no hay movimiento en este sector porque la ubicación no nos ayuda".

Ante la pregunta sobre el perfil que va a tomar el nuevo mercado y que éste incluiría un lugar para los comercios de provisiones, Usar indicó: "No creo en nada de lo que dijeron, quieren meter cosas culturales, gastronomía y la verdad, pienso que no tiene nada que ver y me parece que no nos tienen en cuenta", finalizó.

Jorge Copita, dueño de un local de lácteos y una de las caras visibles de los comerciantes que trabajan en el lugar, se encuentra en una posición intermedia, desde su punto de vista la salida le sirvió, dada las circunstancias vividas en aquel momento, pero no descarta el retorno si se dan las condiciones.

"Gracias a dios encontramos en su momento un lugar cerca al edificio del mercado y estamos muy bien, cómodos y con muchas comodidades que antes en el edificio de Donado no teníamos, así que ahora solo esperando a ver que pasa con la obra", sostuvo.

"La realidad es que ahora tenemos que ver las condiciones, en caso de que podamos volver al lugar, lo primero es eso, saber si vamos a tener un espacio adecuado, porque en su momento era todo muy precario y ahora no sabemos como será. En aquel momento, la situación era crítica, durante muchos años no se hicieron cosas para poner el edificio en condiciones, cuando había que refaccionarlo no lo hacían, el deterioro era notable y evidente, ahora estoy a la expectativa de ver lo que hacen". indicó.

Ante una posible convocatoria el comerciante mencionó: "Vamos a ver si nos llaman en caso de terminar la obra, yo nunca pensé que el Municipio podría hacerse cargo de la obra porque en este momento la ciudad tiene otras prioridades después de los dos temporales, así que veremos como funciona esta opción que plantearon con privados que me parece perfecto porque la ciudad necesita otras cosas".

"Si se concreta y nos llaman, nos sentaremos a hablar y ver cuales son las condiciones", cerró.

Por último, Pablo Valerga, dueño de la histórica pescadería del Mercado Municipal, se reinstaló sobre la misma calle Donado y pese a que está cómodo en el nuevo lugar, siempre tiene la esperanza de volver al histórico edificio.

"En su momento el tener que salir del lugar, sin previo aviso fue traumático para todos, nos readaptamos y estamos funcionando en este lugar hace tres años y por el momento estamos trabajando bien. Nosotros somos un comercio con una amplia trayectoria, de hecho somos el comercio más viejo de la ciudad y la clientela por suerte nos siguió por esa trayectoria de la que te estoy hablando".

"La idea nuestra siempre fue volver, es más, éste comercio cuando se inauguró el primitivo mercado ya estaba instalado en el lugar, toda nuestra vida comercial fue allí y por su puesto que nos gustaría volver", indicó.

Ante la consulta de si cree que van a tener en cuenta a los excomerciantes, Valerga expresó: "La convocatoria no depende de nosotros, si no de las autoridades y si tienen una propuesta para con nosotros".

Opiniones divididas y sensación de expectativa en un contexto general de la economía que golpea de manera diversa a los excomerciantes del Mercado y a la espera de la concreción de la obra que vuelva a poner en funcionamiento un lugar que tiene un fuerte apego emocional para los involucrados.