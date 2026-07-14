Pellegrini enfrenta a Caza y Pesca, en el Casanova, buscando confirmar el refrán "no hay dos sin tres..."

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Pellegrini irá al Casanova para visitar a Caza y Pesca Huracán Médanos sabiendo que una victoria le permitirá conseguir el máximo objetivo hasta ahora: obtener el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Dirigirán, desde las 21, Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo, con Agustina Borello como comisionado técnico.

La serie está 2-1 a favor de los puntaltenses, que cedieron en el primer encuentro en Altense, se recompusieron y respondieron en el Osvaldo Casanova, y se adelantaron en su regreso a Punta Alta.

En el primer partido los medanenses ganaron 72 a 69, logrando imponer defensivamente su característica zona y en ofensiva tuvieron inspirado a Nicolás Sánchez.

Pellegrini tomó nota pudo igualar la serie venciendo 83-79, en suplementario (68-68), aunque Caza y Pesca tuvo la última para ganarlo. Un rubro que resultó decisivo fueron los libres, convirtiendo 11 de 13 en el suplementario.

Y el último Pelle ogró dominar de punta a punta, con una gran en defensa y adelante estableciendo la máxima diferencia de 31 puntos (83-52) restando 7m15, para cerrar 88 a 63.

Un aspecto a considerar para el juego de hoy será la recuperación física, teniendo en cuenta que este partido estaba programado para mañana y, con sentido común, se evitó coincidir con el mismo día de la semifinal del Mundial de fútbol.

En Caza y Pesca estarán todos a disposición.

"Lo físico va a afectar de ambos lados, aunque ellos hayan rotado más el equipo", entendió Gabriel Asnes, DT de los medanenses.

"Es el partido más importante del semestre y lo vamos a asumir con esa responsabilidad, lo físico en estos partidos se deja de lado y prevalecen otras fortalezas", señaló.

En el azulgrana, Nicolás Themtham el último partido se retiró con una molestia, aunque son optimistas de que pueda jugar.

"Sinceramente no sé si puede influir lo físico, creo que hay un desgaste lógico en ambos equipos más allá de tener 72 o 48 horas de descanso", opinó Juan Sergio Palumbo.

De ganar Pellegrini el primer tramo de la LBB Bronce finalizará hoy mismo, de lo contrario la serie se definirá el viernes en Altense.