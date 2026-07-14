Femenino: ¿9 de Julio se quedará hoy con el número 1 o Bahiense estirará la serie?

Amparo Althabe, dueña de la pelota. Van en busca de ella Agustina Kenny y Victoria Pérez. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El primero ganador del tramo inicial entre los torneos superiores podría conocerse esta misma, si 9 de Julio le gana a Bahiense del Norte, en el tercer juego final, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

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El encuentro se disputará en cancha de Pacífico, como hasta ahora, desde las 21, con arbitraje de Juan Agustín Matías, Leonardo Bressan y Fabrizio Rey.

El premio para quien obtenga este tramo será una final extra en caso de no adjudicarse la segunda parte del torneo.

Será el quinto enfrentamiento de la temporada entre ambos, con dominio de 9 de Julio, 3-1.

En la segunda fecha de la fase regular, Bahiense ganó 67 a 52, aprovechando que enfrente no estuvieron Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia.

En tanto, por la séptima fecha, el albiazul se impuso 70 a 58.

Delfina Álves da Florencia, defendida por Paloma Vecchi.

Ya en la serie de playoffs que están disputando, los dos triunfos fueron de 9 de Julio: el primero, 71 a 62 y el segundo, 68 a 62.

Es decir que las tricolores no pudieron superar los 62 puntos, a lo que apuntará 9 de Julio sabiendo de este antecedente.

Lo que puede cambiar es el debut en la serie de Ana Liz Carcas, -la figura de Bahiense-, ausente en los dos partidos a raíz de una lesión sufrida en semifinales, y quien ya pudo entrenar casi con total normalidad.

En cuanto a 9 de Julio, ya está más liberado tras conseguir el último domingo la clasificación al Final Four de la Liga Provincial, teniendo que jugar esa instancia decisiva, clasificatoria para la Liga Nacional, recién el fin de semana del 8 y 9 de agosto, en Quilmes (Mar del Plata).