Milei armó una “master class” para legisladores sobre el proyecto del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pronto enviará al congreso para su tratamiento.

El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y duró más de dos horas. El Presidente se dedicó a brindar una "master class" acerca de la iniciativa. "Con muchos detalles del texto, muy didáctico, explicó todo", dijo uno de los presentes en el Salón Héroes de Malvinas ante este medio ni bien finalizó la exposición presidencial.

El método de presentación que eligió el jefe de Estado es habitual en él cuando debe explicar proyectos. Se siente cómodo en el formato clase y cree que puede dar cuenta de cuestiones complejas de manera sencilla de esta manera.

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A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Julian Santillán expresó sobre el evento: "Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El Presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro,

se habló también de la cuestion de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO".

También le hemos hecho preguntas al Presidente. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso", completó.

En relación a la modificación de la carta orgánica del BCRA, la semana pasada, en una entrevista radial, dejó varias pistas del texto. Para el economista, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego se encargó de aclarar otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo. (NA)