El Senado bonaerense recibió proyectos para instituir el Día de la Soberanía Patagónica

En la última sesión de la Cámara Alta bonaerense, el senador provincial Sergio Vargas, del espacio Unión y Libertad, presentó dos iniciativas vinculadas al reconocimiento de la histórica gesta del 7 de marzo de 1827, en respuesta a una propuesta impulsada por el concejal maragato David Rapanelli.

Se trata de un proyecto de ley para instituir el 7 de marzo como Día de la Soberanía Patagónica Bonaerense y de un proyecto de declaración para que la Fiesta de la Soberanía Patagónica sea declarada de interés legislativo, histórico y cultural por la provincia de Buenos Aires.

Ambas propuestas ponen en valor el papel desempeñado por Carmen de Patagones durante la defensa del territorio frente a la invasión del Imperio del Brasil, episodio que constituye uno de los acontecimientos más significativos de la historia local y regional.

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Desde Unión y Libertad Patagones destacaron la rápida respuesta del senador Vargas luego de la visita realizada por Rapanelli al Senado provincial.

“Cuando hay decisión política y sentido de pertenencia, las demandas históricas llegan a La Plata con la fuerza que merecen”, expresó el edil.

Las iniciativas se suman a las gestiones que viene desarrollando el intendente Ricardo Marino con vistas a la conmemoración del Bicentenario de la Gesta de Patagones, que tendrá lugar en 2027.

Desde el sector político que integran Vargas y Carlos Kikuchi señalaron además que el reconocimiento de la fecha histórica trasciende el ámbito local y se vincula con la proyección de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

“No es solo recordar el pasado; es proyectar nuestra soberanía hacia Malvinas y la Antártida”, remarcaron.

Finalmente, desde Unión y Libertad Patagones celebraron el avance parlamentario de ambas propuestas y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto al senador Vargas, el concejal Rapanelli y el intendente Marino para que el reconocimiento de la historia local se traduzca en acciones concretas para el desarrollo del distrito. (Agencia Patagones).