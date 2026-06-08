Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La región.

El Senado bonaerense recibió proyectos para instituir el Día de la Soberanía Patagónica

Las iniciativas fueron presentadas por el senador Sergio Vargas a partir de una propuesta impulsada por el concejal David Rapanelli. Buscan reconocer oficialmente la gesta del 7 de marzo de 1827.

Foto Agencia Patagones.

En la última sesión de la Cámara Alta bonaerense, el senador provincial Sergio Vargas, del espacio Unión y Libertad, presentó dos iniciativas vinculadas al reconocimiento de la histórica gesta del 7 de marzo de 1827, en respuesta a una propuesta impulsada por el concejal maragato David Rapanelli.

Se trata de un proyecto de ley para instituir el 7 de marzo como Día de la Soberanía Patagónica Bonaerense y de un proyecto de declaración para que la Fiesta de la Soberanía Patagónica sea declarada de interés legislativo, histórico y cultural por la provincia de Buenos Aires.

Ambas propuestas ponen en valor el papel desempeñado por Carmen de Patagones durante la defensa del territorio frente a la invasión del Imperio del Brasil, episodio que constituye uno de los acontecimientos más significativos de la historia local y regional.

Desde Unión y Libertad Patagones destacaron la rápida respuesta del senador Vargas luego de la visita realizada por Rapanelli al Senado provincial.

“Cuando hay decisión política y sentido de pertenencia, las demandas históricas llegan a La Plata con la fuerza que merecen”, expresó el edil.

Las iniciativas se suman a las gestiones que viene desarrollando el intendente Ricardo Marino con vistas a la conmemoración del Bicentenario de la Gesta de Patagones, que tendrá lugar en 2027.

Desde el sector político que integran Vargas y Carlos Kikuchi señalaron además que el reconocimiento de la fecha histórica trasciende el ámbito local y se vincula con la proyección de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

“No es solo recordar el pasado; es proyectar nuestra soberanía hacia Malvinas y la Antártida”, remarcaron.

Finalmente, desde Unión y Libertad Patagones celebraron el avance parlamentario de ambas propuestas y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto al senador Vargas, el concejal Rapanelli y el intendente Marino para que el reconocimiento de la historia local se traduzca en acciones concretas para el desarrollo del distrito. (Agencia Patagones).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE