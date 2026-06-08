Marinucci inaugurará el V Congreso Nacional de Seguridad Vial

"Estos encuentros nos permiten a todos los actores involucrados trabajar en pos de políticas públicas efectivas a la hora de cuidar la vida en los corredores viales", señaló el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, en la previa del V Congreso Nacional de Seguridad Vial. El funcionario provincial será el encargado de la apertura del evento junto a la titular de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González y la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto.

El Congreso contará con la participación de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, junto a los principales referentes en legislación, forenses y pedagogía vial. Se llevará a cabo desde el miércoles 10 al viernes 12 de junio en el Museo MAR de Mar del Plata.

“Cada estrella amarilla representa una ausencia que nos interpela como Estado. Por eso trabajamos todos los días para fortalecer los controles, la educación vial y las políticas de prevención que permitan salvar vidas”, sostuvo Marinucci.

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La nueva edición del cónclave federal tendrá como objetivo poner en el centro del debate las políticas públicas destinadas a la protección de la vida en los corredores viales. En ese sentido, la premisa “Señales de ausencias eternas”, en referencia a las estrellas amarillas que mantienen viva la memoria de las víctimas de siniestros viales, busca promover la prevención y la humanización de la movilidad.

Entre los ejes temáticos se abordarán Rutas Seguras y Gestión de Datos-Observatorios Viales, con disertaciones del presidente de AUBASA, José Arteaga; el senador Marcos Pisano; el diputado Roberto Vázquez; y el director del Observatorio de Seguridad Vial, Facundo Coudannes.

Además, habrá paneles dedicados a Justicia y Legislación, donde se debatirá sobre la Reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas, con exposiciones de Walter Gorbak, Natalio Nicodemo, María Luján Rey, Viviam Perrone y Silvia González.

También se desarrollarán espacios vinculados a Semántica y Educación Vial, a cargo de Karina Winckler y Juan José Niedfield, junto a la presentación del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, encabezado por la subsecretaria Marcela Passo.

En tanto, el jueves 11 se desarrollará un Hackathon intensivo coordinado por Guillermo Pacharoni y Laura Pedernera, con mesas técnicas referidas a Salud Mental, Educación, Seguridad, Justicia, Observatorios Viales, Periodismo e Infraestructura que perdona errores.

Asimismo, durante las tres jornadas, de 10 a 17 horas, se podrá participar de la Feria Vial Interactiva en el predio del Museo MAR, con simuladores de vuelco, circuitos pedagógicos y stands institucionales de la Asociación Civil MiNU, Policía Caminera de Córdoba, Bomberos, agrupaciones de motociclismo y fuerzas de seguridad.

De esta manera, el V Congreso Nacional de Seguridad Vial se consolidará como uno de los principales espacios de reflexión, formación y construcción de consensos del país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas que permitan reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas y calles argentinas.