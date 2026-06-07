Arranz: “No vamos a frenar el motor económico de Monte Hermoso”

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, rechazó los cuestionamientos de la oposición a los gastos en eventos turísticos y advirtió que dar marcha atrás en ese aspecto sería “volver 25 años atrás, cuando recibíamos turistas únicamente en enero, febrero y el fin de semana de Primavera”.

“Eliminar eventos turísticos por considerarlos nada más que un gasto es una política alineada con lo que promueve (Javier) Milei. Me llama la atención que no se entienda que, gracias a esas inversiones, Monte Hermoso dio en las últimas décadas uno de los saltos de calidad más importantes de su historia como destino turístico”, dijo el jefe comunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cuestionamientos de la oposición surgieron durante la rendición de cuentas que trató el Concejo Deliberante. El expediente fue aprobado por la mayoría oficialista, pese al voto negativo de los bloques de Primero Monte Hermoso y La Libertad Avanza.

Al explicar su rechazo, referentes de la oposición señalaron que el municipio tiene buenos niveles de cobrabilidad de tasas, pero criticaron que una gran parte de lo recaudado -25 mil millones de pesos, puntualizaron- haya sido destinado a gastos corrientes, eventos y promociones que “deberían ser revisados”.

También criticaron los sueldos de los trabajadores municipales, subrayaron que el Ejecutivo no prioriza “las inversiones que mejoran la calidad de vida de los vecinos” y remarcaron que las tasas están "por las nubes", pese a lo cual el oficialismo "rechazó todos los proyectos para aliviar las tasas, reducir costos de habilitación de comercios o quitarle peso tributario a la actividad privada".

La respuesta de Arranz fue tajante: “No vamos a frenar el turismo, que es el motor económico de Monte Hermoso”.

“Respeto profundamente el debate enriquecedor –añadió- pero hay cuestiones que me parecía que ya estaban superadas”.

--¿A qué se refiere?

--Monte recientemente fue golpeado por un fenómeno natural inédito, tras lo cual surgieron debates realmente valiosos sobre la gestión de nuestra costanera, las construcciones cercanas a la playa, la reconstrucción del frente costero y la búsqueda de recursos para hacerlo. Ahora bien, en este marco, ediles de la oposición aprovecharon para pedir que se eliminen eventos turísticos de temporada baja o media por considerarlos un gasto. Esta postura me dejó preocupado.

--¿Por qué?

--Porque hace muchos años que venimos haciendo un enorme esfuerzo para tener un calendario anual atractivo, y ahora de pronto aparecen concejales con la idea de que, para estar mejor, hay que ajustar.

“El gran motor de nuestra economía es el turismo… ¿y creen que vamos a estar mejor recortando la oferta turística? Eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Reitero: entiendo y valoro los debates y el revisionismo, pero cuestionar una política de desarrollo que funciona y que la comunidad ha hecho suya me resulta incomprensible”.

--¿No cree que un recorte de tasas podría ser efectivo en una coyuntura como la actual?

--Es que si recortamos “un puntito” de las tasas, como escuché por ahí, perderíamos recursos muy valiosos. Y eso ocurriría precisamente en un momento en que no llega ni un peso desde la Nación y la coparticipación provincial ha caído producto del parate de la economía y el ajuste al que el propio Milei está sometiendo a nuestra provincia. Supongamos que igual bajamos las tasas; en ese caso, el ajuste no lo trasladaríamos a áreas sensibles como Salud o Acción Social, por lo que tendríamos que eliminar eventos turísticos.

“Pero vayamos más allá y supongamos que vamos a fondo con el ajuste, como algunos piden, y bajamos las tasas hasta que en el calendario solo quede la Fiesta de la Primavera, como era hace 25 años. ¿En serio creen que volver a ese punto sería beneficioso? ¿Realmente el empresario, el comerciante, el prestador de servicios, el dueño de complejos de cabañas o el constructor de edificios preferirían eso? Con tal de pagar menos tasas, ¿estarían dispuestos a volver a ese Monte Hermoso donde las persianas de los negocios se bajaban el 28 de febrero y recién se volvían a abrir, con suerte, a mediados de diciembre?”

“El diálogo permanente con todos esos actores del sector turístico nos permite saber la respuesta: un rotundo no”.

--Pero muchos necesitan una mano después de lo ocurrido…

--Y estamos gestionándola con el apoyo de la Provincia, el Banco Provincia y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, en un diálogo constante con todos los afectados por el temporal. Ahora, no creo que darles una mano implique desinvertir en materia turística. De hecho, creo que sería muy nocivo.

--¿No cree entonces que algunos eventos son un gasto que se podría acotar?

--No. Entiendo que no todos los eventos cuestan lo mismo y que no todos atraen la misma afluencia, pero en su conjunto constituyen una oferta sólida que mantiene la atención puesta en Monte Hermoso todo el año.

“Por eso no hablamos de gasto, sino de inversión. Semana Santa con Monte Sabores, la Fiesta Criolla, las actividades de Vacaciones de Invierno, la Fiesta de la Primavera, el Enduro, la Fiesta de las Colectividades, Monte Cannabis, la Fiesta de la Cerveza y la Fiesta de Fin de Año, entre muchas otras cosas que organizamos, son una inversión con todas las letras”.

“Apostamos e invertimos en estos eventos, y en otros que ya vendrán, para tener un calendario acorde al destino de calidad que somos. Invertimos para atraer turistas, pero también inversores, generar más movimiento económico, más trabajo genuino. ¿Esto no lo notan los ediles de la oposición? En los últimos 25 años el calendario turístico de Monte creció en forma permanente, y en paralelo se dio una explosión histórica de construcciones de alta calidad. ¿No ven la relación entre un hecho y el otro?”

“La inversión, a mediano y largo plazo, trae beneficios medibles. Por eso digo que los eventos son una inversión para el desarrollo”.

--¿Cómo mide los beneficios de esas inversiones?

--Tomemos como ejemplo el Enduro, que se realiza en octubre. Vienen 300 pilotos, que traen no menos de cinco personas cada uno, ya sea familia, amigos o equipo de competición. Hasta ahí, 1.500 visitantes que no vendrían si no se hiciera el evento. Cada una de esas personas gasta, en promedio, 100 mil pesos diarios en comida, alojamientos y otras cuestiones.

“Es decir, ese fin de semana ingresan a la economía local unos 450 millones de pesos, sin contar lo que gastan y consumen los turistas que vienen a disfrutar el evento”.

--Si no se eliminan, ¿al menos se podrían optimizar estas inversiones?

--Sin dudas, pero teniendo siempre en claro que hay que sostener lo que se ha logrado con tanto esfuerzo y no retroceder. Escucho las críticas y soy respetuoso, pero también tengo memoria. Sé de dónde venimos. Hoy tenemos un Monte Hermoso que 30 o 40 años atrás muchos ni siquiera vislumbraban, gracias a un proyecto político que tuvo y tiene en claro su rumbo, y a una ciudadanía que creen en nuestra propuesta y nos respalda.

“Hoy seguimos desarrollando todos los servicios públicos con inversiones multimillonarias. Construimos una ruta de circunvalación a Sauce Grande, mejoramos el servicio de energía y en breve llevaremos el agua potable; tenemos un natatorio de primer nivel, una Orquesta Municipal, la Casa de la Cultura, un Centro Universitario, clubes respaldados por la comuna, nuevos establecimientos escolares… ¿en serio alguien puede decir que no se destinaron recursos a proyectos que mejoran la calidad de vida de la gente?”

“Sabemos que el contexto no ayuda, pero no nos va a detener. Seguiremos apelando al ingenio y buscando alternativas. No sirve lamentarse ni retroceder. Hay que gestionar y resolver”.