La radio que dio voz a una escuela y una comunidad durante 15 años

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Escuela de Educación Secundaria N° 3 (EES N° 3), que comparte edificio con la Escuela Primaria N° 22, celebra los 15 años de su radio escolar FM 88.3, una experiencia educativa que trascendió el aula para consolidarse como un espacio de formación, participación y construcción comunitaria.

El proyecto nació en 2011, cuando la institución participó del concurso “Tu Radio, tu Escuela” y resultó ganadora, obteniendo el equipamiento necesario para poner en marcha la emisora. Desde entonces, la radio funciona de manera autogestiva, sostenida por docentes y estudiantes, sin contar con un cargo técnico específico, lo que refuerza su carácter pedagógico y colectivo.

“Desde que está como directora Claudia Zárate se actualizó el proyecto institucional y desde que ingresan hasta que finalizan la secundaria ven contenidos en referencia a la comunicación y trabajan en la radio”, explicó la docente Gimena Di Paolo, una de las referentes del área, periodista, licenciada y profesora de comunicación que está en la escuela desde 2022.

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Las materias de comunicación específicamente se dan desde el 4to año a cargo de dos profesoras de comunicación. La otra docente es Ana Clara Urquiola.

En la EES N° 3 la comunicación no se reduce a los medios. “La comunicación es muy abarcativa, no la vemos solo desde una perspectiva mediática, sino también desde lo cotidiano, las conversaciones, lo que se dice y lo que no se dice. Me quedó grabada una frase de Dominique Wolton: ‘la comunicación es todo’”, señaló Di Paolo.

Esa mirada se traduce en una propuesta pedagógica que acompaña a los estudiantes desde 4° hasta 6° año, con materias específicas como Observatorio de Comunicación, Cultura y Sociedad; Taller de Producción de Lenguajes; y Comunicación y Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI.

El corazón del proyecto late en la FM 88.3, la única radio educativa del distrito. Allí, los estudiantes producen programas semanales, eligen sus propios nombres y construyen contenidos que cruzan disciplinas y proyectos.

“Con sexto año tratamos de hacer un programa semanal. Siempre a cada año le doy la oportunidad de que elijan el nombre del programa,”, contó la docente.

En ese marco surgieron propuestas como “6° sentido”, un espacio trabajado junto a las materias Inglés y Matemática.

En 5° año, el programa “Quintoriadores” articula comunicación e historia junto a la materia Historia, y se suma además un proyecto ambiental anual desarrollado con Inglés y Literatura, centrado en la problemática de la basura.

La experiencia radial no es un hecho aislado, sino parte de un entramado pedagógico más amplio. La escuela ha desarrollado encuentros de cortometrajes en 2015, 2017 y 2019, además de participaciones destacadas en el programa “Jóvenes y Memoria” y en los Juegos Bonaerenses, donde los estudiantes han llegado a instancias regionales y provinciales en disciplinas como poesía, cocina y videominuto.

También participaron del proyecto “Anecdotario Pringlense”, impulsado por la Dirección de Cultura de Coronel Pringles, que derivó en la publicación del libro “Voces al Papel”.

La radio, en este contexto, se sostiene como un espacio de expresión y pertenencia en una comunidad educativa donde muchos estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a la educación secundaria.

“La comunicación no solo pasa desde los medios, sino también en nuestras vidas con la familia, con amigos o en el trabajo. Siempre comunicamos”, reflexionó Di Paolo.

A 15 años de su creación, la FM 88.3 sigue al aire como un espacio donde la palabra se construye colectivamente y donde cada generación encuentra su propia forma de decir. En una escuela donde todo comunica, la radio no es un complemento: es una identidad.