Patagones: puesta en valor de fachadas en dos establecimientos educativos maragatos

Por Agencia Patagones

El intendente Ricardo Marino presidió en su despacho municipal los actos de apertura de sobres correspondientes a dos concursos de precios destinados a ejecutar trabajos de revalorización de fachadas y pintura en establecimientos educativos de Carmen de Patagones.

En primer término, se realizó la apertura de ofertas para la obra de revalorización de fachada y pintura de la Escuela de Artística N° 1 “Rosario Echeguren de Dell´Agnolo”, ubicada en Comodoro Rivadavia 257, del centro maragato.

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Esta institución ofrece educación artística en varios niveles y es un establecimiento público en la ciudad.

Con un presupuesto oficial de 37.566.543,64, se presentaron tres propuestas. Por un lado, la empresa Servicios de la Costa SAS, con una oferta de 32.000.000 pesos; José Apolinario Cruces, hizo lo propio con 29.519.025,92 y BERO SRL, con 29.519.143,25.

Posteriormente se llevó adelante la apertura correspondiente a la obra de revalorización de fachada y pintura de la Escuela de Educación Primaria N° 8, ubicada en San Lorenzo 37, de Carmen de Patagones, registrándose las siguientes ofertas: la empresa BERO SRL, ofertó 26.009.176,50 pesos, mientras que Servicios de la Costa SAS, hizo lo propio con 27.000.000.

Las propuestas fueron recibidas sin observaciones. “Estas intervenciones, financiadas a través del Fondo Educativo, forman parte de las acciones impulsadas para mejorar la infraestructura escolar del distrito, contribuyendo a la conservación, puesta en valor y mantenimiento de los edificios educativos, en beneficio de toda la comunidad educativa”, expresaron desde la comuna.

Las aperturas contaron con la participación de los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce y de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni; la presidenta del Consejo Escolar de Patagones, Andrea Catellani; la directora de Compras, Telma Salas y el gerente de Control y Gestión Financiera, Gonzalo Voglino.

Pluviales para la Escuela Secundaria N° 7 de Stroeder

Por otra parte, también se realizó la apertura de sobres correspondiente al Concurso de Precios N° 19/2026, para la obra de readecuación de la instalación de desagües pluviales en la Escuela Secundaria N° 7, de la localidad de Stroeder.

Con un presupuesto oficial de 13.158.511, 18, se presentaron dos ofertas. Por una parte, la empresa Bero SRL, ofertando 5.505.241 pesos y Apolinario Cruces, 10.660.973,39.

Las propuestas serán evaluadas para avanzar con la adjudicación de la obra.

En esta oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Franco Balcarce; la subsecretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Natali Ursino; la presidenta del Consejo Escolar, Andrea Catellani; la directora de Compras, Telma Salas; el gerente de Control y Gestión Financiera, Gonzalo Voglino y el concejal Gustavo Kucich (UxP).