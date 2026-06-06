¡A la cancha! Sociedad Sportiva, Argentino y Universitario debutan en el Regional Pampeano

Desde la izquierda, Santiago Ramos (Argentino), Tomás Inchausti (Sociedad Sportiva) y Santiago González Lamponi (Universitario), claves en sus equipos. Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El reinado de la región se pondrá en juego desde hoy con el inicio del campeonato Regional Pampeano de rugby, que agrupa a 16 equipos provenientes de las uniones Sur, Mar del Plata y Oeste de Buenos Aires (UROBA) que jugarán por diferentes objetivos.

En el nivel superior la unión bahiense volverá a contar con Sociedad Sportiva y Argentino entre los ocho que van a animar este exigente campeonato con las tres categorías de plantel superior, que se jugará a dos ruedas y culminará con la final programada para el sábado 7 de noviembre.

Mar del Plata Club ganó los últimos cinco títulos y suma un total de 10 en un historial que hoy alcanza las 17 ediciones. Le sigue Sporting con 5 y Las Palomas con uno (2019). No se disputó en 2020 por el Covid-19.

En la máxima categoría Sociedad Sportiva -3º en la edición del año pasado- recibirá hoy a Los Cardos (Tandil) a las 15.30. Dirige Santiago Bevaqua (Sur), con Juan Ignacio Rosello y Esteban Bevaqua como asistentes.

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Pedro Zorzano (Sportiva) ante Los Cardos.

Las Palomas llegan a este partido con un rodaje demoledor desde que arrancó la temporada 2026, gracias al progreso en el juego de la mano con los buenos resultados: el título e invicto URS en el Oficial Oro (8 partidos), victorias en las dos presentaciones por el regional Norpatagónico, triunfo en la reválida ante Neuquén RC conducente al Torneo del Interior B y los éxitos en este certamen nacional ante Liceo en nuestra ciudad y la semana pasada ante Huirapuca en Tucumán.

El Blanco es uno de los candidatos y apunta a tomarse revancha de la dolorosa eliminación en semifinales ante Sporting (31-29) como local.

En cuanto a Los Cardos, el año pasado fue el 4º en las posiciones. Esta temporada finalizó 5º en el clasificatorio de la unión marplatense, por lo que tuvo que buscar la plaza en el TRP A a través de la instancia Reubicación A-B.

Nuevos bancos de suplentes en la cancha principal de La Carrindanga.

De los duelos entre sí en 2025, en Tandil igualaron en 17 y en la revancha se impuso el Blanco 49-12.

La jornada en La Carrindanga, donde se va a estrenar nuevos bancos de suplentes, comenzará a las 12 con el choque de Preintermedia y continuará 13.30 con el de Intermedia.

Duelo de ascendidos

Por su parte Argentino tendrá hoy una vuelta exigente al TRP A con visita al campeón marplatense Comercial (15.30, arbitraje de Mariano Scianna).

El Chancho recuperó la plaza URS 2 el año pasado para la Unión de Rugby del Sur y esta temporada la tuvo que revalidar su lugar, objetivo que consiguió al finalizar 2º en el Oficial Oro de la Unión de Rugby del Sur.

Justamente, bahienses y marplatenses participaron el año pasado de la misma categoría (TRP B) y animaron partidos muy parejos. Fueron el 1º y el 2º respectivamente tras cinco fechas, aunque tuvieron que pasar por el filtro de una reválida A-B con dos partidos más ante el 7º y el 8º del TRP A.

Argentino le ganó en la primera fase a Comercial 34-26 y luego cayó en Sierra de los Padres en la reválida por 30-27.

Guido Marconi vuelve con Argentino al TRP A.

Después, en nuestra ciudad derrotó a Biguá por 22-11 en la reválida, cotejo que se vivió como una final porque decretó el 2º puesto del Azul en esa instancia.

La primera fecha en la categoría principal se completará con Sporting-Universitario M (Nicolás Cosentino) y Mar del Plata Club-San Ignacio (Gastón Rogé).

En el segundo escalón Universitario hará su debut como visitante ante Biguá de Mar del Plata a las 15.30 (Agustín Cersócimo).

El TRP B se jugará con 8 equipos a una rueda, tras lo cual se añadirán tres jornadas más de instancias Campeonato (1º, 2º, 3º y 4º) y Permanencia (5º, 6º, 7º y 8º). Los clubes juegan con Primera e Intermedia.

El Rojo bahiense llega como tercer clasificado en el Oficial Oro de la URS, lo cual le significa hoy en el Regional Pampeano un salto de calidad.

El año pasado jugó el torneo Promoción de la Región Pampeana en el que terminó 2º entre siete participanes (detrás de Uncas).

La fecha inaugural tendrá además los duelos Los 50-Estudiantes (Olavarría), Unión del Sur-Uncas y Pueyrredón-Los Miuras.

Lautaro Carrio, potencia y tries para Universitario.

Las formaciones

Así saldrán a la cancha los bahienses:

Sociedad Sportiva: 1. Iñaki Azcoitía, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono, 7. Felipe Inchausti, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, 16. Santiago Bancora, 17. Mauricio Torrisi, 18. Uriel Troncoso, 19. Luca Loiacono, 20. Gerónimo Rivas Pompei, 21. Ignacio Ficcadenti, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Agustín Machado.

Argentino: Manuel Otero, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Julián Gargiulo; Martiniano Barsellini, Emiliano Barrera, Nicolás Marengo; Pedro Selvarolo (capitán) y Tomás Expósito; Agustín Grunewald, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz Bullrich; Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio participarán Mauricio Centeno, Valentín Infante, Braian Cardozo, Thiago Zaballa, Francisco Maenza, Franco Litterio, Bautista Gortari y Lucas Sisti.

Universitario: Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Aucan Morales; Santiago Farías, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Emiliano D'Amico y Juan Manuel Garechana; Joaquín Cariac, Lautaro Carrio, Tobías Andrade (capitán), Santiago González Lamponi; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, Ignacio Aguilera, Matías Lorenzo, Julio Nill, Valentín Gorla, Lautaro Vera, Giuliano Ghesla, Santiago Krieger y Mauro Rudel.