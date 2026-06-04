Aunque no frenó el pliego de Michelli, Milei festejó la aprobación de 74 candidaturas judiciales

Javier Milei celebró este jueves la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado pese a que el oficialismo no logró retirar la postulación de una jueza vetada por el Presidente por su parentesco con un periodista.

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, proclamó el mandatario en sus redes tras compartir una publicación de su ministro de Justicia.

En ese posteo, Juan Bautista Mahiques subrayó que el Gobierno puso fin a “los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos”. Y remarcó: “Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

A su vez, el funcionario le agradeció al Presidente por “iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial” y destacó el “apoyo constante” de Karina Milei. También hizo mención a la labor de los senadores y a la celeridad de la Comisión de Acuerdos.

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“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, enfatizó el funcionario.

A su vez, Mahiques destacó especialmente el rol del secretario de Justicia, Santiago Viola, para haber logrado avanzar con las postulaciones.

Silencio alrededor de la aprobación del pliego de María Verónica Michelli

Ni el Presidente ni su ministro hicieron mención al fracaso del oficialismo a la hora de retirar el pliego de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Pese a haber sido postulada en primera instancia por el Ejecutivo y haber recibido el aval correspondiente en la Comisión de Acuerdos, la Casa Rosada decidió a último momento dar marcha atrás tras descubrir que Michelli era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El episodio derivó en un nuevo desmarque de la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien argumentó una objeción de conciencia para no acompañar la decisión del Gobierno.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos”, dijo la exministra de Seguridad antes de emitir su voto.

Y agregó: “Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli, esa es mi posición, no comprometo a mi bloque”.

Así, la votación por la postulación de Michelli salió con 44 a favor y 18 en contra. Ahora, el Presidente deberá decidir si firma el decreto de su nombramiento o no, una decisión que podría abrir una nueva polémica alrededor de la abogada. (con información de TN)