Milei es el Presidente con más jefes de Gabinete en un mandato: cuatro en dos años y medio

Javier Milei se convirtió en el presidente que más jefes de Gabinete tuvo en un mismo mandato y, al respecto, un informe de la Universidad Austral analizó la “devaluación” de ese rol dentro del Ejecutivo Nacional.

El estudio realizado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de esa casa de altos estudios, confirmó que cuatro personas en ese puesto en dos años y medio "es un récord desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994".

La gestión comenzó con Nicolás Posse que tomó el cargo desde diciembre de 2023 hasta su renuncia en mayo de 2024; lo sucedió Guillermo Francos hasta fines de octubre de 2025, seguido por Manuel Adorni, quien renunció el pasado 27 de junio y fue suplantado por el exministro del Interior Diego Santilli.

"La figura del jefe de Gabinete perdió brillo, prestigio y peso real. Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un 'primus inter pares' o un 'súper ministro' de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del Presidente", asegura el informe.

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Por otra parte, señala que el "desgaste" de ese rol "es el más alto de la historia democrática", que, actualmente, existe una "acumulación de récords negativos" y que con el caso de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, "se acentuó en la administración actual".

Finalmente, indica que "no parece una práctica sana" que la persona que cumpla ese puesto "ostente otros roles, más allá del asignado constitucionalmente, y no lo ejerza en exclusividad", como sucedía con Adorni que, también, era el director de YPF.

“Su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994”, concluyó Bermolen en el informe. (NA)