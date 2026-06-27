Reunión clave entre Milei y Adorni para definir el futuro del Gabinete

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen este sábado una reunión en la Quinta de Olivos para definir la continuidad del ministro coordinador, en medio de una creciente crisis política y de fuertes presiones internas dentro del oficialismo para avanzar con cambios en el Gabinete.

El encuentro, que comenzó poco antes de las 9 tras el regreso del jefe de Estado de su gira por España, es considerado por distintos sectores del Gobierno como una instancia decisiva para resolver el futuro político de Adorni y descomprimir el conflicto que atraviesa la administración nacional.

Según fuentes de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete llegó a la reunión con la posibilidad de presentar su renuncia sobre la mesa. Sin embargo, desde su entorno sostienen que el desenlace dependerá exclusivamente de la conversación con el presidente y no descartan que permanezca en el cargo, al menos durante las próximas horas.

En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo trabajan en un esquema de reorganización del Gabinete que contempla la eventual salida de Adorni. Entre las alternativas analizadas figura la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en el área de Interior, dentro de una reestructuración que convertiría esa cartera en una vicejefatura dependiente del ministro coordinador.

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La posible incorporación de Santilli ganó fuerza en las últimas horas por su capacidad de articulación con gobernadores, bloques aliados y el Congreso, en un contexto en el que el Gobierno busca recomponer el diálogo político.

La situación de Adorni se agravó luego de que fracasara la última sesión del Senado, lo que obligó a postergar el tratamiento de proyectos considerados prioritarios para el oficialismo, entre ellos la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. A ello se suma la preocupación del oficialismo por los pedidos de interpelación impulsados por la oposición y por el impacto político de las investigaciones sobre los movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete y sus declaraciones juradas.

En ese contexto, el presidente Milei reiteró durante su gira internacional que mantendrá su respaldo al funcionario mientras no exista una condena judicial, aunque advirtió que, si la Justicia lo encuentra culpable, lo apartará de su cargo. (NA)