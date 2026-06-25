Terremotos en Venezuela: ya son más de 200 muertos y 4000 heridos.

Al menos 235 personas murieron y 4.300 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un reciente balance oficial.

Con las alarmas encendidas en gran parte del continente, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existía amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.

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Jorge Rodríguez precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos.

Más temprano se había informado que hay un total de 2.927 familias que se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos. (NA e Infobae)