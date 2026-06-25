Dramático: el video de un venezolano que huye de un edificio a punto de derrumbarse
Un hombre filmó con su celular mientras escapaba de un edificio en pleno terremoto en Venezuela.
Venezuela atraviesa uno de sus momentos más dramáticos luego de que el miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran al país. Las imágenes del desastre recorren el mundo.
Un reciente video que ya se hizo viral en redes sociales muestra a un hombre que filma, en primera persona, mientras huye por las escaleras de un edificio de Caracas en ruinas, a punto de derrumbarse.
"¡Qué locura esta mierda, acabó con el edificio!", expresa el hombre a medida que baja los escalones, mientras también se escuchan de fondo pedidos de "¡Ayuda!".
Hasta el momento se reportaron al menos 164 muertos y 971 heridos. (NA)