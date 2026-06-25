Dramático: el video de un venezolano que huye de un edificio a punto de derrumbarse

Venezuela atraviesa uno de sus momentos más dramáticos luego de que el miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran al país. Las imágenes del desastre recorren el mundo.

Un reciente video que ya se hizo viral en redes sociales muestra a un hombre que filma, en primera persona, mientras huye por las escaleras de un edificio de Caracas en ruinas, a punto de derrumbarse.

"¡Qué locura esta mierda, acabó con el edificio!", expresa el hombre a medida que baja los escalones, mientras también se escuchan de fondo pedidos de "¡Ayuda!".

Hasta el momento se reportaron al menos 164 muertos y 971 heridos. (NA)