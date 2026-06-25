Promesa cumplida de dos bahienses: uno dejó el trabajo, quemó los ahorros y estará 55 días en el Mundial

Sergio Benítez y "Tony" Romero se conocieron hace muchos años cuando coincidieron en la octava de Libertad de Villa Rosas.

Al primero la vida lo llevó para Los Antiguos (Santa Cruz), aunque mantuvieron el vínculo, inclusive, con Tony trabajano por allá un tiempo.

"Nos veníamos prometiendo este viaje, antes de morirnos", contó Tony en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Ser testigo directo en el Mundial tuvo su costo para este fanático, secretario y colaboraron del fútbol femenino de Libertad.

Una vez que sacaron los pasajes en diciembre, tuvo que dar la noticia en el trabajo que se ausentaría durante dos meses.

"Ya con las naves quemadas, fui a hablar con el dueño de la empresa (manejaba con camión con hidrogrúa) y me dijeron: 'si te tenemos que reemplazar, vas a tener que renunciar", contó.

Y no dudó: "Les dije que tenían razón. No me importaba nada. Fue cumplir un sueño. Nosotros teníamos esa meta y la logramos. Me dijeron que más adelante, si había alguna otra posibilidad, me volvían a tomar".

El primer mes pagaron los pasajes y al siguiente alquilaron un auto. Ya cuando se hizo el sorteo y supieron dónde jugaba Argentina, sacaron el alojamiento, aunque hubo un error de cálculo en los días.

"Después del partido en Dallas nos levantamos, íbamos a preparar un asadito y la señora que nos alquiló nos preguntó a qué hora nos íbamos. Tuvimos que juntar todo y nos fuimos. Dormimos en el auto, en el estacionamiento del supermercado", recordó Tony.

El pasaje de regreso tiene fecha para después de la final.

"Si se corta el camino, ya conseguí una changa acá, je", dijo Tony.

Pocos viven este juego con la pasión de los argentinos.

"Acá hay cero clima de Mundial. Viven en una nube. Pero la alegría y felicidad que se vivió en el banderazo fue inexplicable. Los argentinos que viven acá es impresionante la alegría que tienen. Y los extranjeros se enloquecen cuando Messi agarra la pelota", resaltó Tony, quien fue al banderazo con camiseta de Libertad y al partido con la de Argentina.

"Para mi Libertad es más que el Real Madrid", justificó.

Mientras tanto, ahora es un hincha más -y otro desocupado- de Argentina.

Es que las promesas se cumplen...

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