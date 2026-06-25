En mayo volvió a caer la industria, pero hay señales de rebote

La actividad industrial cayó 0,3% anual en mayo, pero anotó un crecimiento mensual desestacionalizado de 1,3%, según un estudio privado. Con este resultado, el sector acumula una baja de 2,3% en los primeros cinco meses de 2026.

El nivel de actividad de mayo es el más alto en lo que va del año y se ubica 2,3% por encima de los valores de diciembre pasado en la medición sin estacionalidad. Sin embargo, el desempeño entre los distintos rubros manufactureros se mantiene dispar.

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, los resultados del quinto mes del año sugieren que "el piso puede haber quedado atrás".

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En el desglose por sectores, Maquinaria y equipo registró la mayor contracción anual con un 14,6%, influenciada por una baja del 21,5% en la producción automotriz.

En el extremo opuesto, el rubro de Refinerías creció 10,9% y el de Alimentos aumentó 3,6%, donde la producción de aceites subió 11,1% anual. Por su parte, Metales básicos anotó una suba de 2,9%, cortando una racha de tres meses consecutivos de caída.

Hacia adelante, el informe proyecta que la "mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna", funcionando como motor para el avance de la producción de manufacturas”.

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