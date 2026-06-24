Pidieron la detención de las dos personas arrestadas con droga en Villa Nocito

La fiscalía solicitó la detención de las dos personas arrestadas ayer tras el secuestro de drogas halladas durante un allanamiento a una vivienda de Villa Nocito.

Fuentes judiciales explicaron que esta tarde el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19, pidió la medida a la Justicia de Garantías.

Previamente, el representante del Ministerio Público indagó a Fabián “El Mono” Samuel y Estefanía Suazo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Los voceros señalaron que el hombre se negó a declarar, mientras que la mujer aseguró que es inocente y que no tenía conocimiento de la presencia de los estupefacientes.

Como se informara, efectivos de la comisaría Quinta registraron ayer una casa ubicada en Pacífico al 1.500 por una causa de hurto.

En el marco del procedimiento incautaron 14 envoltorios de nylon con 7,8 gramos de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 7,2 gramos, 3,8 gramos de cogollos de marihuana, un plantín, bolsas con sustancias de corte, envoltorios destinados al fraccionamiento y un teléfono celular.

Según informó la policía, en el inmueble estaría funcionando un almacén y los elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga se encontraban a simple vista en una vitrina. Además, frente al domicilio se encuentra una escuela.