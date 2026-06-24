Kicillof en Bahía: fuertes críticas a Milei y defensa de la obra pública bonaerense

En el marco de una agenda de gestión que incluyó la entrega de viviendas, patrulleros y escrituras en Bahía Blanca, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa donde polarizó fuertemente con la administración de Javier Milei.

El mandatario provincial denunció un "ahogo financiero" hacia las provincias, el freno total de la obra pública nacional y el desmantelamiento de programas sensibles como el de salud, al tiempo que ratificó la continuidad de los trabajos estructurales en la ciudad del sur bonaerense.

Kicillof comenzó cuestionando con dureza los incrementos tarifarios y la quita de subsidios para las regiones del sur provincial que estaban contempladas dentro del beneficio de "Zona Fría", vinculándolo directamente con la postura del Ejecutivo Nacional frente a las problemáticas ambientales. "No tienen ni siquiera un termómetro, ¿no? Ya negamos el cambio climático", disparó el gobernador, agregando que las consecuencias de la crisis climática ya se vivieron con crudeza en Bahía Blanca.

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Sobre el impacto en el bolsillo de los ciudadanos ante el inicio del invierno, advirtió: "Claramente no hace falta remitir a las tablas, son las pruebas que tenemos y lo que va a sufrir nuestra población, nuestra sociedad por esta decisión absolutamente absurda". Además, calificó la situación habitacional y de alquileres actuales como "prohibitiva" para los sectores trabajadores.

Seguridad y la polémica por el 911

Durante la rueda de prensa, Kicillof se refirió a la entrega de 17 nuevos patrulleros y explicó el enorme esfuerzo presupuestario que significa para la provincia tras la quita de fondos nacionales. "Vino Milei, cortó el fondo de seguridad, el fondo de incentivos docentes. Lo digo porque es un esfuerzo muy grande para la Provincia de Buenos Aires", detalló, remarcando que estos vehículos también buscan reponer las 18 unidades que se perdieron durante el trágico temporal que azotó a la ciudad.

Asimismo, al ser consultado por la demorada instalación del sistema de emergencias 911 en la ciudad, apuntó contra la oposición local en el Concejo Deliberante: "Lamentablemente concejales de Bahía Blanca parece que no querían el 911 en Bahía Blanca, lo resolvió el Intendente (Federico Susbielles) y ahora nosotros estamos haciendo todos los trámites para que eso se pueda poner en marcha lo antes posible".

Garantías para las "obras faraónicas" de agua y el Canal Maldonado

Uno de los puntos centrales de la visita fue el repaso de la infraestructura vial e hídrica. El gobernador aseguró que, a pesar del contexto adverso, Bahía Blanca es una "excepción" en el país debido a la fuerte inversión de la Provincia, estimada en unos 150 millones de dólares para el plan de agua, cloacas y la emblemática obra de ensanchamiento del canal Maldonado.

"No hay obra pública en casi ningún lugar de la Argentina, Bahía es una excepción porque estamos haciendo dos obras que son faraónicas", subrayó. Al respecto del canal Maldonado, reafirmó su continuidad: "La continuidad de las obras resulta del esfuerzo que se hace para que se puedan llevar adelante con todas las dificultades que hay".

Alerta por el sistema de salud y el programa Remediar

El mandatario alertó también sobre una crisis silenciosa en el sistema sanitario debido al desfinanciamiento del programa nacional "Remediar", que proveía medicamentos crónicos esenciales. "Milei decidió que el programa Remediar que existe hace 25 años... lo interrumpió, dejó 3 de esos (medicamentos) de los 100 que aproximadamente se distribuían", denunció, explicando que esto genera una migración masiva de pacientes de prepagas y obras sociales sindicales en crisis hacia los hospitales públicos. "Nos han subido las prestaciones que damos en hospitales (...) nos han subido 35, 40%", graficó.

El duro diagnóstico sobre el modelo nacional

Hacia el cierre de la conferencia, Kicillof profundizó su caracterización del rumbo socioeconómico del país, alertando sobre el cierre de 26.000 empresas y la pérdida de medio millón de puestos de trabajo a nivel nacional. Acusó al presidente de tener una "obsesión con fundir a todas las provincias" y de buscar desmantelar las funciones básicas del Estado.

"Gobierna un sector político que dijo que venía a destruir el Estado, a parar todas las obras, que la obra pública era algo que no iba a existir más en la Argentina y que se lo hagan los vecinos solos", fustigó Kicillof. Frente a este panorama, concluyó marcando la postura de su gestión: "Estamos en un mundo donde volvió la política industrial... nosotros no venimos acá a decir 'miren, que se arreglen todos solos'. No es así gobernar, no es así ocuparse de los problemas que hay".