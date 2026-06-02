Milei expondrá en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

El presidente Javier Milei estará a cargo este martes de la exposición final del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevará a cabo bajo el lema Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En una jornada que comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 19, asistirán figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero, de los sectores público y privado, donde analizarán el escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.

El cierre del mandatario argentino tendrá puesto el foco en la consolidación económica, con la que defenderá su modelo de gestión, ante los empresarios presentes, y exponer los avances en su plan de reformas estructurales. Asimismo, hablará acerca del superávit y la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

Entre los disertantes, se destacará la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), ambos a confirmar.

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También estarán el titular del IAEF, Pablo Miedziak, quien estará a cargo de la apertura del evento y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que lo acompañará.

El Congreso Anual del IAEF tendrá una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.

Algunos de los temas que se desarrollarán a lo largo del evento se relacionan con las claves para entender la economía actual; el financiamiento y la inversión; la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país; y la mirada de los gobernadores en relación a la economía. (NA)