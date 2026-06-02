Causa Cuadernos: se reanudan las declaraciones y Lavagna, Fariña y Zuvic serán los testigos clave

El Tribunal Oral Federal Nro.7 (TOF7) reanudará este martes las declaraciones en la causa Cuadernos y entre los testimonios previstos se encuentran el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; el ex financista Leonardo Fariña; y la ex diputada santacruceña Mariana Zuvic.

Estos testimonios son considerados relevantes para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a ex integrantes de sus gobiernos.

Uno de los testimonios más esperados el de Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Por su parte, Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K, quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner y aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.

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Zuvic, una de las dirigentes que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada de mañana en el TOF7.

El juicio por los Cuadernos comenzó en noviembre del año pasado bajo modalidad virtual y desde marzo se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso, se analiza un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de la ex presidenta, que enfrenta acusaciones por asociación ilícita y cohecho, son juzgados ex funcionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de ese entonces. (N/A)