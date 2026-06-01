Senado dictaminará el proyecto 'Hojarasca' que busca derogar unas 70 leyes

El Senado buscará este miércoles emitir dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, que prevé eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

La iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados se debatirá este miércoles a las 12.30 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez.

Voceros parlamentarios señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que el objetivo es firmar el despacho sin modificaciones de esta iniciativa, con el fin de que se pueda convertir en ley antes de fin de mes.

El proyecto deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o ya perdieron vigencia como los avances tecnológicos.

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Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

DETALLES DE LEY QUE SE DEROGAN

Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país

Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.

Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar

Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.

Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.

Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo

Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.

Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo

Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.

Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.

Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.

Ley N° 25.750 (2003). Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.

Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.

Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.