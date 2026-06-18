Mueren dos personas en Arroyo Corto por inhalación de monóxido de carbono
El hallazgo se produjo en la tarde del jueves.
Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron hallados sin vida este jueves en su vivienda de Arroyo Corto, debido a la inhalación de monóxido de carbono.
El hecho ocurrió en un domicilio de Gossetti y Biga al 400 de la localidad.
En ese lugar encontraron fallecidos a Sergio Phillips, tirado en un pasillo, y a su madre Eva Kesler, acostada en una cama.
Las víctimas, que convivían en esa casa, no presentaban signos de violencia, como tampoco lo hacía la vivienda.
Además, personal policial y médico constaron que del único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.