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Mueren dos personas en Arroyo Corto por inhalación de monóxido de carbono

El hallazgo se produjo en la tarde del jueves.

Foto: Google Maps

Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron hallados sin vida este jueves en su vivienda de Arroyo Corto, debido a la inhalación de monóxido de carbono.

El hecho ocurrió en un domicilio de Gossetti y Biga al 400 de la localidad.

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En ese lugar encontraron fallecidos a Sergio Phillips, tirado en un pasillo, y a su madre Eva Kesler, acostada en una cama.

Las víctimas, que convivían en esa casa, no presentaban signos de violencia, como tampoco lo hacía la vivienda.

Además, personal policial y médico constaron que del único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.

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