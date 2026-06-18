Licitaron la ampliación de la red de gas en Juan A. Pradere

Por Agencia Patagones

Con importante presencia de vecinos, que serán los futuros beneficiarios, le concretó en Juan A. Pradere el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 1/2026, destinada a la ejecución de la obra de red de gas en la localidad de Juan A. Pradere.

La misma se realizó en la sede de la Cooperativa de Luz y Fuerza de la localidad, encabezado por el intendente Ricardo Marino; acompañado por el titular del CD, Amilcar Safe, los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce; de Obras Públicas, Pamela Baffoni y de Producción y Desarrollo Económico, Raúl Rosemberg; la Delegada Municipal de Juan A. Pradere, Silvana Dupré; el Delegado de Villalonga, Dante Navarro; el Gerente de Control y Administración Financiera, Gonzalo Voglino; la Directora de Compras, Telma Salas; representantes de las empresas oferentes, concejales y funcionarios del Ejecutivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con un presupuesto oficial de 148.046.089,62 pesos, se presentaron tres propuestas económicas.

La empresa Lumigass SA, lo hizo con una oferta de 131.293.300,70 pesos; Chimen Aike SA, 144.865.937,82, mientras que HHP Servicios Villarino SA, presentó 130.783.092,06.

La obra tiene como objetivo continuar ampliando el acceso a un servicio esencial para las familias de la localidad, fortaleciendo la infraestructura y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Finalizada la apertura, la documentación quedó a consideración de las áreas técnicas correspondientes, que analizarán las ofertas presentadas para avanzar con el proceso licitatorio.

“Para mí es una alegría hoy poder estar acá en Pradere porque es algo atípico. Es la primera vez, por lo menos en los años que llevo en el municipio, que una apertura de licitación se realiza fuera de la cabecera del partido. Lo hago con un fundamento muy especial porque soy un hombre del interior, soy de Pradere, y me parece que ha llegado el momento de que el interior tenga la presencia que tiene que tener en todo el partido de Patagones”, expresó el intendente Ricardo Marino.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que “el 8 de mayo asumí un compromiso con ustedes de abrir la licitación aquí en Pradere y hoy estamos cumpliendo con la palabra. Para mí es de suma importancia tener palabra”.

“Todos los vecinos somos iguales, tanto en la cabecera del partido como en el interior”, destacó.

La concreción de esta obra representa un paso importante para continuar dotando de servicios esenciales a la comunidad de Juan A. Pradere, en el marco de las políticas impulsadas por el Municipio para mejorar la infraestructura y acompañar el desarrollo de las localidades del distrito.

Se trata además de una obra largamente esperada por las familias de la localidad, que permitirá ampliar el acceso al servicio de gas y brindar una mejor calidad de vida a más de un centenar de hogares.