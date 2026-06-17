EE.UU. e Irán firmaron el acuerdo: un pacto de 14 puntos y dudas por el tema nuclear

Después de divulgarse los 14 puntos del acuerdo que puso fin a la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles una copia del pacto, dijo un funcionario de su gobierno. Teherán confirmó que también suscribió el pacto.

Trump estampó su firma durante una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Evián, en Francia.

En tanto, Irán confirmó que firmó un acuerdo. “El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaïl Baghaï.

El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma “realmente no tiene sentido”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Poco antes, Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos.

El estrecho “no volverá a la situación anterior a la guerra”, declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. “Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios”, agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán “realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días”, por el estrecho de Ormuz.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles que el documento incluya un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones.

También advirtió a Irán que el texto acordado “no es definitivo” y que él podría decidir en algún momento que “no le gusta”. Así aseguró que si Teherán “no se comporta”, volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

Qué dice el acuerdo

El texto estipula “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

Durante este período, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Además, Washington se compromete, como parte del acuerdo final, a “levantar todo tipo de sanciones” contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a “poner a disposición los fondos y activos congelados” de Irán mediante un mecanismo que deben acordar.

Estados Unidos también elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

Por su parte, Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares” y se compromete a acordar un mecanismo con Estados Unidos para la destrucción de uranio altamente enriquecido almacenado bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Mientras negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región. (con información de TN)