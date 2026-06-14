Los ocho mejores equipos intentarán avanzar otro paso en la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comenzarán esta noche, a las 20, los cruces de cuartos de final -al mejor de tres- correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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A los cuatro equipos que clasificaron directo se sumaron, sin sorpresas, los que pasaron la Reclasificación.

En consecuencia, hoy se enfrentarán Bahiense del Norte B (1º)-Los Andes (8º), Barracas (2º)-Whitense (7º), Pellegrini (3º)-Sporting (6º) y Sportivo Bahiense B (4º)-Caza y Pesca Huracán Médanos (5º).

Los que terminaron el primer tramo del torneo fueron: Bella Vista (9º), eliminado por Los Andes; Velocidad B (10º), lo superó Whitense; Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich (11º), no pudo con Sporting y Fortín Club de Pedro Luro (12º) que cedió ante Caza y Pesca Huracán Médanos.

Bahiense del Norte B (1º)-Los Andes (8º)

Bahiense del Norte B fue el mejor en la fase regular y uno de los dos que mantuvo el invicto como local. Justamente su último partido jugó en el Manu Ginóbili y ante el mismo rival de hoy, Los Andes, al que venció 86 a 77.

El equipo puntaltense, por su parte, pasó en la Reclasificación a Bella Vista (2-1) y de las ocho victorias que cosechó, cuatro fueron como visitante.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Fabricio Rey.

Novedades: el tricolor no tiene a Franco Pérez (de viaje) y Losa continúa sin Alfredo Cortina (lesionado) y Nicolás Schiaffino, quien sufrió un corte en una pierna y le dieron puntos de sutura.

Barracas (2º)-Whitense (7º)

Barracas es el equipo de mejor racha, con 8 victorias. Al igual que Bahiense B no perdió en su cancha, donde festejó en sus seis presentaciones. La última resultó, a modo de anticipo, justamente ante Whitense, su rival de turno, 71 a 57.

La visita, por su parte, ganó más de lo que perdió de visitante: 4-3. Y, además, viene de dejar en el camino a Velocidad B (2-0).

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Alberto⁩ Arlenghi.⁩

Novedades: en Barracas regresan Martín Quevedo y Agustín Astradas. En tanto, en Whitense no juegan Uriel Martínez (motivos laborales) y Ariel Ocampos (afuera hasta la segunda parte), está en duda Marcos Ruarte (con un cuadro gripal, no practicó durante la semana), aunque vuelven Franco Pentenero y Carlos Nador.

Pellegrini (3º)-Sporting (6º)

Una importante prueba tendrá Pellegrini ante Sporting, al que ya venció en fase regular 89 a 79.

El azulgrana ganó cinco de los seis partidos como local, cediendo únicamente ante Barracas.

El rojinegro, por su parte, eliminó en la Reclasificación a Fútbol y Tenis (2-0) y arrastra seis triunfos en los últimos ocho partidos.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.

Novedades: por primera vez en la temporada el azulgrana cuenta con plantel completo y el rojinegro también tiene todos sus jugadores a disposición.

Sportivo B (4º)-Caza y Pesca (5º)

Todo un desafío significará este cruce para Sportivo B y Caza y Pesca.

El tricolor, con el antecedente que ya le ganó -y de visitante- a los medanenses: 82-77. Sus tres derrotas las sufrió contra los que terminaron arriba: Bahiense B, Barracas y Pellegrini.

La visita, en tanto, superó en la Reclasificación a Fortín (2-0) y previamente a Velocidad B y Fútbol y Tenis, por lo tanto se encuentra ante la prueba más exigente después de haber cedido también con los tres de arriba: Bahiense B, Barracas y Pellegrini.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Mariano Enrique y⁩ Lucas Andrés.

Novedades: en los locales podría retornar Luciano Temporelli, quien estuvo afuera por lesión en un hombro, y Mateo Rosso se recuperó de la pubalgia. No jugarán Milton Escobar (de viaje), Baltasar Wais (hombro), Santiago Simón (rodilla) y Julián Gutt (tendón), los tres últimos ya no lo venían haciendo. En tanto, los medanenses cuenta con plantel completo.