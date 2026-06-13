Gimnasia lo tiene acorralado a Quimsa y es difícil que se le escape el título de Liga Nacional
Se miden desde las 21, en Comodoro. El local está 3-0. Si gana será campeón.
Gimnasia (Comodoro) recibe a Quimsa (Santiago del Estero), desde las 21, con todo preparado para festejar su segundo título de Liga Nacional.
Los sureños están 3-0, llevan ocho triunfos consecutivos como locales y nunca en la historia de la Liga un equipo revirtió un 3-0.
Es decir, sin estadísticas que respaldan la ilusión que existe en Comodoro para este juego que se verá por TyC Sports 2 y arbitrarán Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Sánchez.
Hasta el momento, Gimnasia se impuso en Santiago del Estero, 82-73 y 80-79.
Mientras que en el Socios Fundadores se impuso 76 a 59.