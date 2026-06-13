Gimnasia lo tiene acorralado a Quimsa y es difícil que se le escape el título de Liga Nacional

Gimnasia (Comodoro) recibe a Quimsa (Santiago del Estero), desde las 21, con todo preparado para festejar su segundo título de Liga Nacional.

Los sureños están 3-0, llevan ocho triunfos consecutivos como locales y nunca en la historia de la Liga un equipo revirtió un 3-0.

Es decir, sin estadísticas que respaldan la ilusión que existe en Comodoro para este juego que se verá por TyC Sports 2 y arbitrarán Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Sánchez.

Hasta el momento, Gimnasia se impuso en Santiago del Estero, 82-73 y 80-79.

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Mientras que en el Socios Fundadores se impuso 76 a 59.