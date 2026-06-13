Último fin de semana largo antes de las vacaciones de invierno

El fin de semana largo de junio, el último antes de la temporada invernal, se perfila con un importante movimiento turístico en la Argentina, con niveles de ocupación hotelera diversa en destinos tradicionales y una demanda sostenida de escapadas de cercanía, pese a un contexto económico que modera el gasto.

Según relevamientos del sector, la ocupación hotelera en los principales centros turísticos podría ubicarse en niveles elevados, en línea con otros feriados recientes que registraron promedios cercanos al 80% en destinos consolidados. Aunque las cifras definitivas se conocerán una vez concluido el período, operadores turísticos coinciden en que el movimiento de viajeros será “interesante”.

El impulso está vinculado, en gran medida, a la cercanía del receso invernal y a la posibilidad de realizar viajes cortos. La tendencia dominante es la de escapadas breves de dos o tres noches, con un perfil de turista más austero que prioriza reducir costos y elegir destinos accesibles.

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Destinos tradicionales

En términos de demanda, agencias de viajes y plataformas de reservas detectaron un fuerte crecimiento en las búsquedas para destinos como Mendoza, Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Puerto Iguazú y la Ciudad de Buenos Aires, que concentran gran parte de las preferencias. A su vez, algunas localidades emergentes y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza o experiencias regionales ganan terreno.

La dinámica del turismo interno muestra continuidad respecto de otros fines de semana largos recientes. Como referencia, durante los feriados de junio del año pasado se movilizaron más de 2,1 millones de personas en todo el país, con un impacto económico significativo en alojamiento, gastronomía y transporte. Este antecedente permite anticipar un flujo importante de viajeros, aunque con diferencias en el nivel de gasto y la duración de las estadías.

Si bien el contexto económico condiciona el consumo, el comportamiento de los viajeros evidencia que el interés por viajar se mantiene firme. La previsión de buenos niveles de ocupación y circulación en rutas, terminales y aeropuertos refuerza el papel de los fines de semana largos como herramienta clave para dinamizar el turismo interno y las economías regionales.

Passajes aéreos

Los relevamientos muestran un nivel sostenido, especialmente en el segmento aéreo, donde las compañías y agencias registraron un aumento en las búsquedas y consultas de pasajes hacia destinos nacionales tradicionales como Mendoza, Bariloche, Iguazú, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, antecedentes recientes de feriados similares indican que los vuelos suelen operar con altos niveles de ocupación, con promedios cercanos al 80% y picos que superan el 90% en rutas turísticas de mayor demanda, lo que refleja una capacidad del sistema aerocomercial para absorber el flujo de viajeros en fechas clave.

No obstante, el comportamiento del segmento hotelero muestra señales más heterogéneas. En varios destinos, operadores y cámaras empresariales advierten que las reservas previas al inicio del feriado se ubican por debajo de los niveles históricos, con casos donde apenas alcanzan el 50% de la capacidad, especialmente en plazas tradicionales como la Costa Atlántica o algunas localidades serranas.

Este fenómeno se explica, en parte, por un cambio en el hábito de consumo del turista, que tiende a decidir con menor anticipación y aprovechar promociones de último momento, además de optar por estadías más cortas y cuidadas desde el punto de vista económico. En ese sentido, el mercado combina una demanda activa con una mayor cautela en la concreción de reservas, lo que genera escenarios dispares según el destino y el tipo de alojamiento.

Cuidado en las rutas

En paralelo, el desplazamiento terrestre también es protagonista durante el fin de semana largo, con un incremento significativo del tránsito en rutas y autopistas del país. Frente a este escenario, organismos nacionales y especialistas en seguridad vial reiteran una serie de recomendaciones para reducir riesgos y garantizar viajes seguros.

Entre las principales pautas se destaca el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo, el respeto estricto de los límites de velocidad y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, factores que se encuentran entre las principales causas de siniestros viales.

Asimismo, se recomienda a los conductores emprender los viajes con descanso adecuado —al menos ocho horas de sueño—, evitar distracciones como el uso del teléfono celular y realizar pausas periódicas cada dos horas o aproximadamente cada 160 kilómetros para mantener la concentración.

También resulta clave verificar previamente el estado mecánico del vehículo, incluyendo frenos, neumáticos y luces, así como contar con toda la documentación obligatoria para circular, como licencia vigente, seguro y revisión técnica.

Las condiciones climáticas propias de la época del año añaden un factor adicional de precaución. En escenarios de niebla, lluvias o bajas temperaturas, especialistas aconsejan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas o sobrepasos riesgosos, mientras que en zonas con temperaturas cercanas a cero se advierte sobre la posible presencia de hielo en la calzada, lo que requiere mayor prudencia al volante. (N/A)