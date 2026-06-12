Uno por uno, los bienes y deudas que informó Manuel Adorni en su declaración jurada
De acuerdo con el documento presentado, el patrimonio del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio del período declarado a $944,5 millones al cierre.
La nueva declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni, difundida este jueves, da cuenta de una variación en su patrimonio durante el último año, con inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y un aumento en sus deudas hipotecarias.
De acuerdo con el documento presentado, el patrimonio del funcionario pasó de $662,6 millones al inicio del período declarado a $944,5 millones al cierre. Según la propia declaración, esa diferencia se explica principalmente por ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, herencias o donaciones y la revalorización de activos.
En el apartado de inmuebles, Adorni declaró un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Caballito; otro departamento en La Plata; una propiedad en Exaltación de la Cruz, correspondiente a una casa en el country Indio Cuá; y un departamento con cochera adquirido en 2025. El valor total declarado de los inmuebles supera los $570 millones.
También informó la posesión de un vehículo Jeep Compass modelo 2021; dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones; dinero en efectivo en dólares por más de US$200.000, valuados en más de $300 millones; depósitos en Estados Unidos por US$6220; y bienes del hogar por $41,3 millones.
En cuanto a las deudas, la declaración indica que ascendían a $92,4 millones al inicio del período y alcanzaron los $317,3 millones al cierre.
Respecto de los ingresos, consignó ingresos laborales y rentas por $48,1 millones; ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por $270,7 millones; y herencias o donaciones por otros $73 millones.
Adorni declaró además gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles por $129,3 millones. (NA)