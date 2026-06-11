Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Pacífico y L.N. Alem se juegan el último boleto a los cuartos de final de la LBB Oro

Se miden desde las 21, en el William Harding Green.

Jean-Luc Wilson sintió la defensa en Máximo Genitti en el último juego. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Noticias Relacionadas

Pacífico (6º) y Leandro N. Alem (10º) se jugarán el pasaporte a los cuartos de final, desde las 21 (por streaming oficial), en el William Harding Green, por la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Dirigirán Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.

El equipo local está completo y la visita, nuevamente sin Patricio Zapata (rodilla).

Es el tercer partido de la serie, en la que se ganaron como visitantes. El primero quedó para el verdirrojo, en el mismo escenario de hoy, 106 a 97

Esa noche tuvo su mejor actuación el estadounidense Jean-Luc Wilson, con 41 puntos (4-7 en triples, 7-12 en dobles y 15-17 en libres).

La revancha se disputó en dos días diferentes, porque el jueves, cuando transcurrían 6m22 del primer cuarto y L.N. Alem le ganaba a Pacífico 18 a 9 se suspendió a raíz de la humedad.

El mismo continuó el lunes, sellando la victoria Pacífico, 81 a 67, después de dar vuelta un marcador adverso, y siendo su principal figura Valentín Cortés.

El lunes, a las 20

En función del ganador de esta noche quedarán conformadas las dos series de cuartos que están pendientes, las cuales comenzarán el lunes (feriado) a las 20.

Si gana el verde cruzará con Napostá (2º), y Estrella (1º) lo hará con Liniers (8º).

En cambio, si vence el verdirrojo, su rival será Estrella y Napostá irá con Liniers.

En tanto, las dos series restantes de cuartos ya están armadas: Estudiantes (4°)-Pueyrredón (5) y Bahiense del Norte (3°)-Villa Mitre (6°).

Estudiantes eliminó a Independiente (2-0) y la Villa, a Barrio Hospital (2-1).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE