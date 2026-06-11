Patagones: el CEF N° 110 festejó sus bodas de plata

Por Agencia Patagones

Con un emotivo acto, el Centro de Educación Física N° 110 de Carmen de Patagones celebró su 25° aniversario.

La conmemoración estuvo encabezada por la directora del estableciemiento, profesora Paula Kheller, acompañada por el intendente Ricardo Marino y la Jefa Distrital de Educación, Estela Sosa, autoridades educativas, docentes, auxiliares, estudiantes, familias y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

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La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria, el ingreso de las banderas de ceremonia nacional y de la provincia de Buenos Aires y la entonación del Himno Nacional Argentino.

En el marco de la celebración, las autoridades y representantes de instituciones vinculadas al CEF N° 110 compartieron reflexiones sobre la trayectoria del establecimiento, destacando su crecimiento a lo largo de estos 25 años, su aporte a la educación física y al deporte, y su permanente compromiso con la inclusión, la formación y el trabajo comunitario en todo el distrito.

La directora de la institución, Paula Kheller, recordó los inicios de la institución y destacó el crecimiento construido colectivamente durante estos 25 años.

En un discurso cargado de emoción, señaló que “celebrar 25 años es celebrar una historia llena de sueños, esfuerzo, compromiso y, sobre todo, de personas”, remarcando que el CEF es mucho más que un espacio para la práctica deportiva, ya que constituye un lugar de encuentro, inclusión, aprendizaje y pertenencia para toda la comunidad.

Por su parte, la Jefa Distrital de Educación, Estela Sosa, definió al CEF N° 110 como “una institución emblemática” y destacó su presencia en todo el distrito.

Asimismo, valoró el trabajo que realiza junto a las escuelas y otras organizaciones, señalando que forma parte de la identidad de la comunidad y que su tarea trasciende la enseñanza de las disciplinas deportivas para convertirse en una herramienta de prevención, formación y acompañamiento.

A continuación, Javier Nievas, director de la Escuela de Guardavidas cuya sede funciona hace casi dos décadas en el CEF, agradeció a la institución por haber abierto sus puertas y resaltó el trabajo articulado desarrollado durante años junto al equipo directivo, el Municipio y los distintos actores educativos.

En ese sentido, sostuvo que la Escuela de Guardavidas forma “profesionales de calidad” que hoy se desempeñan no sólo en la comarca, sino también en distintos puntos del país y del mundo, reflejando el valor de una formación construida en conjunto.

Finalmente, el intendente Marino felicitó a la comunidad educativa por este nuevo aniversario y reconoció el esfuerzo de quienes hicieron posible el crecimiento de la institución a lo largo de estos años.

En su mensaje, destacó el valor del CEF N° 110 como un espacio de formación, inclusión y contención para niños, jóvenes y adultos, resaltando el compromiso de docentes, directivos, auxiliares y familias que contribuyeron a consolidar su trayectoria. Asimismo, puso en valor el trabajo articulado entre las instituciones educativas, deportivas y el Estado para seguir fortaleciendo oportunidades para la comunidad.

Durante su intervención, anunció además la colocación de mástiles para el establecimiento, una iniciativa que fue recibida con satisfacción por los presentes y que se suma a las acciones destinadas a mejorar y fortalecer los espacios educativos y deportivos del distrito.

En el marco de la celebración, se realizó la entrega de reconocimientos y presentes a ex docentes, docentes y personal auxiliar que formaron parte de la historia de la institución.

La jornada culminó con actividades recreativas organizadas por el CEF N° 110, el tradicional corte de la torta aniversario y un refrigerio compartido, en un clima de encuentro y celebración junto a toda la comunidad educativa.