En Monte Hermoso: condenado por tener en su poder elementos robados

Un sujeto con antecedentes fue condenado por tener en su poder elementos robados de una vivienda de Monte Hermoso.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Julián Saldías, recayó en Lucas Blanco.

El imputado fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de encubrimiento y declarado reincidente.

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Como el individuo contaba con dos condenas anteriores (por robo y tentativa de robo agravado), el magistrado dictó una pena única de dos años y nueve meses de cárcel.

El juez consideró probado que con anterioridad al 4 de agosto de 2025, en la vecina localidad balnearia, el procesado recibió "con conocimiento de su procedencia ilícita o debiendo suponerla", una licuadora, una pava eléctrica de acero inoxidable, dos parlantes bluetooth, cuatro ollas de acero inoxidable, un set de cocina con mangos de madera metal y plástico, un organizador de mimbre conteniendo un set de cubierto y una cuchilla.

Se determinó que los objetos, secuestrados durante un allanamiento en un departamento de la primera cuadra de calle Dufaur, habían sido sustraídos de un domicilio situado en Avenida Bahía Blanca al 900.

Todos los elementos incautados en el procedimientos fueron reconocidos por el damnificado, quien al concurrir a su propiedad descubrió lo sucedido.

Saldías señaló que el imputado fue arrestado mientras estaba realizando tareas en una obra en construcción ubicado en Lucinda Sutton al 1.300 y que los artículos sustraídos fueron encontrados en la propiedad donde residía.

Finalmente, consideró como agravante las condenas que el sujeto recibió previamente.