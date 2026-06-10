Patagones: Marino recibió al nuevo director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas

Por Agencia Patagones

El intendente Ricardo Marino, acompañado por el secretario de Gobierno, Matías Pérez y el director de Seguridad, José Ruz, recibió al Comisario Inspector Carlos Javier Martínez, nuevo director de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca.

Durante el encuentro se realizó la presentación formal de la nueva autoridad policial y una reunión de trabajo en la que se abordaron temas vinculados a las acciones que se desarrollan en el distrito en materia de prevención e investigación del narcotráfico.

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Entre los aspectos tratados, se destacó la incorporación de efectivos que reforzarán las tareas investigativas relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas.

Asimismo, se dialogó sobre la coordinación de acciones conjuntas para profundizar las tareas de prevención e investigación, con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad en el distrito.

Durante la reunión también se remarcó la importancia de los canales de denuncia anónima y gratuita, recordando que las denuncias son recepcionadas y trabajadas por la Justicia, constituyendo una herramienta fundamental para combatir este tipo de delitos.

Dos aprehendidos en Carmen de Patagones

En la jornada de ayer, en el marco de recorridas de prevención, personal de la Estación Comunal Patagones, registró dos aprehendidos.

Por un lado, por la tarde, un hombre de 48 años, quien, al ser identificado y cursado por sala de informática, tenía una "captura activa", en el marco de una causa por "amenazas agravadas", con injerencia de la Oficina Judicial de la ciudad de Esquel (Chubut).

Por otra parte, cerca de la medianoche, fue aprehendido otro hombre, de 45 años, bajo los delitos de "resistencia a la autoridad y amenazas", momentos en que, tras conflicto de índole familiar, amenaza de muerte hacia su hermana, y ante la intervención policial, mismo se torna hostil, resistiéndose al procedimiento.