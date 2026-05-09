Almafuerte estrenará una obra histórica: la primera cancha techada de caucho del país

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El Club Almafuerte de Bahía Blanca avanza en la puesta en marcha de un proyecto inédito a nivel nacional, como es la construcción de la primera cancha de bochas con superficie de caucho en un estadio techado.

La obra comenzará el 26 de este mes y su inauguración está prevista para el sábado 30, con una jornada que incluirá una cena show (con la actuación de Milagros Sayen), el acto oficial, la presencia de jugadores y autoridades, y un torneo agasajo.

El dirigente Walter Landa explicó cómo se gestó la iniciativa dentro de la institución y qué representa para el club.

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“La idea surge al ver este tipo de cancha en un lugar de Córdoba. Teníamos la base lista para una sintética tradicional, pero cuando analizamos el sistema entendimos que era un salto de calidad. No solo por lo deportivo, sino por lo social y por la posibilidad de abrir el club a más gente”, dijo Landa, quien remarcó el perfil inclusivo del proyecto.

“Esto permite que jueguen personas en silla de ruedas, no tiene mantenimiento complejo y se adapta a distintos niveles de competencia. Es una obra que cambia la forma de pensar el deporte dentro del club”, señaló.

El dirigente también destacó la identidad histórica de la institución dentro del deporte bahiense.

“Almafuerte siempre fue pionero en todo; tuvo la primera cancha techada, el primer club en aportar un jugador a la Selección , la primera cancha de alfombra y ahora esto de un piso inédito. Cada vez que hubo que dar un paso adelante en la disciplina, el club estuvo presente. Esta cancha es una continuidad de esa historia, de animarse a innovar y a ser los primeros en apostar por algo distinto”, dijo.

“El estadio, además, pasará a llamarse Osvaldo Catini, en homenaje a uno de los jugadores emblemas que tuvo la institución”, agregó Landa.

La tarjeta para la fiesta tendrá un costo de 50 mil pesos y se pueden reservar al número 291-4237056.

Con sello de campeón

Por su parte, el campeón mundial de bochas Cristian Zapata, quien acompaña el desarrollo técnico del proyecto al difundirlo, destacó las ventajas de la superficie y su potencial de expansión internacional.

“Es una cancha que ya probé, incluso en condiciones de lluvia, y responde perfecto. La bocha corre pareja, no se levanta, no se deforma el piso y eso es clave para la competencia. Es un sistema que realmente representa el futuro de las bochas”, afirmó.

Zapata fue más allá y se refirió a las posibilidades de crecimiento del producto en otros mercados.

“Estoy vinculado también a la parte de asesoramiento afuera del país, especialmente en Brasil, Paraguay y Uruguay. Y lo que vemos es que hay muchísimo interés. En Brasil ya hay consultas concretas porque el producto llama la atención. Jugué varios años allá y estoy convencido que les va a encantar”, reveló.

El bahiense explicó que el objetivo es que este modelo pueda instalarse en distintos países.

“La idea no es que quede solo en Argentina”, resaltó Zapata, quien, además, detalló el formato de comercialización que se proyecta.

“La ventaja es que no es una obra lenta ni complicada. Es un material que se puede transportar en rollos o módulos, se instala rápido y queda listo para su uso casi de inmediato. Eso en otros países será muy valorado porque reduce tiempos y costos”, aseguró el múltiple ganador de torneos nacionales y quien en 2013 se consagró campeón mundial en tiro de precisión.

Sobre la elección de Bahía Blanca como punto de partida, Zapata agregó: “Que Almafuerte sea el primer lugar no es casualidad. Es un club con historia, con movimiento, y eso le da visibilidad al proyecto. Esto ayuda a que cuando uno lo presente afuera, tenga una referencia concreta de funcionamiento real”.

Zapata agradeció la confianza que le dispensó el dueño de la empresa que se dedica a la construcción del material de caucho.

“Agradecido a Oscar Torconi, el propietario de caucho flex, y a quienes me permitieron llegar a este contacto, que son Jorge Grigolatto y el presidente del club Libertad, ‘Cachi’ Maldonado, institución para la que juego actualmente en la liga cordobesa”, subrayó.

Zapata cerró con una reflexión sobre el impacto del proyecto.

“No es solo una cancha nueva, es una forma distinta de jugar. Más moderna, más accesible y con proyección internacional. Puede abrir un mercado muy grande en Sudamérica, porque se adapta a Raffa Volo, Zervín...; y es un material irrompible”, sintetizó.