Baja el nivel de alerta en Bahía Blanca tras superar el pico de pleamar

El Municipio de Bahía Blanca informó que ya fue superado el pico máximo de la pleamar sin que se registraran incidentes en la ciudad ni en las zonas costeras bajo seguimiento.

Según los reportes técnicos difundidos durante la madrugada de este sábado, los niveles se encuentran actualmente estabilizados y se espera que comiencen a descender de forma paulatina en las próximas horas, acompañando una mejora sostenida de las condiciones climáticas.

Además, desde las 00:00 el nivel de alerta pasó de naranja a amarillo, lo que representa una disminución del riesgo y un escenario más favorable para el resto de la jornada.

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En el comunicado oficial, las autoridades destacaron el comportamiento de la comunidad bahiense y remarcaron que “la responsabilidad ciudadana y el seguimiento constante de la información oficial fueron fundamentales para transitar esta jornada con orden y tranquilidad”.

También expresaron un reconocimiento especial a los equipos de emergencia, monitoreo y prevención que trabajaron durante toda la jornada y que continúan desplegados en distintos puntos de la ciudad.