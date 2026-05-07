Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

Realizarán una capacitación sobre alimentación y desarrollo infantil

Dirigida a espacios comunitarios.

Foto: Archivo La Nueva.

El Municipio de Coronel Rosales anunció una capacitación en Alimentación y Desarrollo destinada a personas que trabajan en comedores comunitarios y espacios de cuidado que brindan asistencia alimentaria a niños.

La actividad se realizará el viernes 15 de mayo, a las 9, en el Playón Deportivo y Cultural del Barrio Laura, ubicado en Falucho e Hipólito Yrigoyen.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario junto con Región Sanitaria I.

Habrá dos charlas: "Infancias: desarrollo y crianzas saludables", a cargo de la licenciada en Fonoaudiología Laura Cragno, y "Nutrición Segura: buenas prácticas para la alimentación de niños", brindada por la licenciada en Nutrición Julieta Pasquini.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca aportar herramientas y acompañamiento a quienes cumplen tareas vinculadas al cuidado y la alimentación infantil en ámbitos comunitarios, promoviendo prácticas saludables y fortaleciendo el trabajo cotidiano en esos espacios.
 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
Fútbol.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE