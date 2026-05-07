Realizarán una capacitación sobre alimentación y desarrollo infantil

El Municipio de Coronel Rosales anunció una capacitación en Alimentación y Desarrollo destinada a personas que trabajan en comedores comunitarios y espacios de cuidado que brindan asistencia alimentaria a niños.

La actividad se realizará el viernes 15 de mayo, a las 9, en el Playón Deportivo y Cultural del Barrio Laura, ubicado en Falucho e Hipólito Yrigoyen.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario junto con Región Sanitaria I.

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Habrá dos charlas: "Infancias: desarrollo y crianzas saludables", a cargo de la licenciada en Fonoaudiología Laura Cragno, y "Nutrición Segura: buenas prácticas para la alimentación de niños", brindada por la licenciada en Nutrición Julieta Pasquini.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca aportar herramientas y acompañamiento a quienes cumplen tareas vinculadas al cuidado y la alimentación infantil en ámbitos comunitarios, promoviendo prácticas saludables y fortaleciendo el trabajo cotidiano en esos espacios.

