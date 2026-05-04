"El Diario Deportivo" transita la cuarta temporada y cambia de horario en el streaming de La Nueva.

La Nueva. renueva su apuesta deportiva y, en el marco de su cuarta temporada, "El Diario Deportivo" tendrá nuevo horario: desde hoy se emitirá de lunes a viernes de 15 a 16.

Para seguirlo en vivo, se podrá acceder a través de www.lanueva.com, el canal de YouTube de La Nueva Web y el Twitch de La Nueva Play, donde el programa estará disponible en su transmisión diaria.

Con un formato distendido y dinámico, el ciclo —que en marzo alcanzó los 600 programas— propone entrevistas, invitados, análisis y opinión sobre la actualidad deportiva, con especial foco en el deporte local, aunque sin dejar de lado los principales temas nacionales e internacionales.

El equipo de panelistas, integrado por periodistas de la sección Deportes de La Nueva., continuará rotando en cada emisión, con la participación de Fernando Rodríguez, Mikel Iñurrategui, Javier Schwab, Fabián Rodríguez, Sergio Peyssé, Ricardo Sbrana y Mauro Giovannini.

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Como ya es habitual, quienes no puedan verlo en vivo tendrán luego la posibilidad de encontrar los principales contenidos y entrevistas en este sitio web.