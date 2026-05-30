"Lo vemos a Macri activo y eso nos entusiasma", dijo Silvia Lospennato sobre la actualidad del PRO

La legisaladora de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, se refirió a la relación que mantiene el PRO con el Gobierno Nacional y expresó su deseo de una candidatura para los comicios de 2027 del expresidente, Mauricio Macri.

"Lo vemos a Mauricio (Macri) activo y nos entusiasmamos. Siempre me parece que es una persona que aporta muchísimo a la Argentina. No hay ningún dirigente del partido que te diga que no lo quiere como candidato presidencial. De igual forma, hoy el PRO no tiene un candidato", afirmó Lospennato.

En tanto, mencionó que el ex Jefe de Estado se mantiene activo en estos días, donde se lo puede ver recorriendo el país y entablando reuniones con los distintos dirigentes del partido.

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"Por ahora Mauricio está recorriendo todo el país, juntándose con los dirigentes que apoyan al PRO en todo el país", mencionó la legisladora. A su vez, destacó como positivo que el exmandatario "tenga una visión bien completa" de la Argentina. (Con información de NA)