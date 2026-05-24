Un intendente K critió a Milei por el estado de las rutas argentinas

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, cargó duramente contra el presidente Javier Milei por el estado de las rutas en el marco del esquema de privatización que viene implementando el Poder Ejecutivo nacional.

A través de un video difundido este domingo desde su cuenta oficial de la red social X, el jefe comunal peronista apuntó contra la gestión central por la falta de mantenimiento en las calzadas nacionales y cuestionó de manera directa el destino de los fondos recaudados por las empresas que manejan los corredores viales del país.

"Buen día, ustedes pensarán que estoy en el medio de un campo, que estoy revisando caminos rurales. No. Milei, estoy en la intersección de la ruta nacional 5, la ruta que va a La Pampa, al camino del desierto, la conexión con el sur", explicó el mandatario municipal en el inicio de las imágenes grabadas en el lugar de los hechos.

En el transcurso de su declaración, el dirigente kirchnerista profundizó sus críticas hacia los principales referentes del oficialismo y de sus aliados políticos, vinculando las deficiencias de infraestructura con posibles beneficios económicos para los funcionarios de la administración central.

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A modo de chicana, Zurro se preguntó: "¿Quién se queda con la platita de las concesionadas? ¿Quién se queda con el trabajo? ¿Quién se la queda Milei? ¿Adorni?". En el mismo sentido, extendió las sospechas hacia los sectores que respaldan el programa de privatizaciones de la Casa Rosada y agregó: "No creo porque ya con la cascada y todo lo que tiene, o quizás esto sea de Macri, de tu socio".

Finalmente, el mandatario de Pehuajó aprovechó la publicación para fijar su posicionamiento político de cara a la discusión sobre los modelos de gestión y la conducción del espacio opositor a nivel nacional.

En el tramo final del video difundido en sus redes sociales, el jefe comunal pidió explícitamente por "Cristina libre", se manifestó a favor de mantener "el Estado presente" en materia de servicios públicos e infraestructura, y concluyó de manera tajante con una fuerte diferenciación respecto de la anterior gestión del Frente de Todos al reclamar "no volver al tibio de Alberto Fernández". (con información de NA)