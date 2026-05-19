Villarruel pisó Rosario y disparó contra Adorni: “Estamos todos esperando su declaración”

La vicepresidenta Victoria Villarruel desafió al Gobierno este martes y se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, sentenció.

La afrenta de la vicepresidenta se produjo durante una visita a la ciudad santafesina de Rosario para participar de una misa en la Catedral en homenaje por el quinto aniversario de la muerte de su padre, Eduardo Villarruel, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas.

“Yo no participo de ninguna pelea: desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas”, enfatizó.

Puntualmente, sobre la situación del jefe de Gabinete, agregó: “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto, la vicepresidenta enfatizó que ella solo responde por sus acciones y su trabajo al frente de la Cámara Alta, donde afirmó que su gestión ahorró $27 mil millones para acompañar el esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Finalmente, la titular de la Cámara Alta prefirió no dar definiciones sobre el escenario electoral a largo plazo o una eventual candidatura para 2027. Antes de retirarse, recordó los lazos que la unen a la provincia de Santa Fe y concluyó que Rosario es, para ella, su "segunda casa". (con información de TN y NA)