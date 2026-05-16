Violencia digital: “Es imperioso modernizar nuestro sistema educativo”

Los padres, docentes y dueños de redes deben educar para prevenir la violencia digital.

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Audionota: Juan Ignacio Zelaya

La modernización del sistema educativo argentino es una necesidad imperiosa para combatir la violencia digital entre niños y adolescentes, que son víctimas y victimarios de agresiones que pueden derivar en hechos fatales, como el tiroteo en un colegio de Santa Fe, donde un menor mató a un alumno de 13 años e hirió a otros 8 estudiantes.

Cambiaron las maneras de conocernos, comunicarnos y trabajar, pero los métodos de enseñanza siguen siendo anacrónicos y, en general, no contemplan el abordaje de esta problemática.

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Además, muchos padres también están “desconectados” de las posibles agresiones que sus hijos pueden recibir o dirigir a otros chicos, al interactuar en el mundo virtual sin la supervisión de un adulto.

Así analizó el tema el abogado Gastón La Menza, especialista en tecnología, quien manifestó preocupación por la existencia de una “subcultura digital violenta” en redes sociales y foros globales, como True crime community (Comunidad de crímenes reales).

Los usuarios de esta red estudian delitos verídicos y qué motivó a sus autores a cometerlos.

Según explicó La Menza, esos delincuentes se convirtieron en referentes para los integrantes de estos grupos de odio en la web, y el problema radica en que muchos de ellos tienen intención de imitar su accionar.

“En esos grupos, sus participantes potencian la bronca e ira que sienten y después sufrimos las consecuencias”, resaltó el entrevistado durante una visita a nuestra ciudad.

El experto señaló como origen de estos colectivos la matanza en 1999 de 12 estudiantes y un profesor en la secundaria Columbine (Estados Unidos), donde los alumnos Eric Harris (18) y Dylan Klebold (17) también hirieron de bala a más de 20 personas antes de suicidarse.

El profesional del Derecho vinculó a estos grupos con la Masacre de Carmen de Patagones, uno de los incidentes armados más trágicos en nuestra región.

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich (15) ingresó a su aula de la escuela Islas Malvinas, en aquella ciudad, extrajo una pistola y vació su cargador contra sus compañeros. Tres de ellos fallecieron y otros cinco terminaron con heridas graves.

“En Carmen de Patagones, la masacre se originó por una situación de bullying previa (contra Solich), entonces quizá ese fue el motivo por el cual se refugió en esos grupos", planteó el autor del libro S.O.S. Ciudad.

Sin embargo, en la escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal -agregó- el homicida de 15 años mató "azarosamente" de un tiro a otro chico de 13, a quien antes "quizá nunca le había dirigido la palabra".

"Lo hizo por el solo hecho de cometer una atrocidad; eso es lo grave. No tenemos niños o adolescentes malos, sino que son vulnerables y atraviesan una situación en la que se sienten solos", enfatizó La Menza, que también es juez de Faltas en la localidad de Pellegrini.

"En estos grupos se sienten contenidos, aunque lamentablemente los potencian para cometer actos de los que se van a arrepentir toda su vida. Pero no quiero victimizarlos porque del otro lado también hay familias de víctimas haciendo un duelo".

"Estamos en un problema y todos somos víctimas de este mundo digital por desconocimiento", continuó.

En el Interior

Para el abogado es llamativo que en el Interior se registren ataques brutales como el de San Cristóbal.

"La situación es compleja y me llama la atención que tuvimos estos dos casos que se generaron en comunidades relativamente pequeñas del interior del país, donde los índices de inseguridad y violencia no son tan altos", dijo el entrevistado.

"Pero sí son comunidades donde en casi todos los hogares hay armas por usos y costumbres. Los chicos capaz aprenden a disparar desde temprana edad. En Pellegrini a veces ves a un chico con un rifle, pero está naturalizado", continuó.

En estos municipios con poblaciones pequeñas también suele ser un problema la inacción en materia de salud mental, de acuerdo con su evaluación.

"En general en estas comunas no se está trabajando la problemática. Tenemos falta o insuficiencia de profesionales de la salud, como psicólogos y médicos psiquiatras, o tenés uno pero no alcanza para cubrir la demanda de la comunidad", indicó.

En tanto, el especialista se refirió a la existencia de un "vacío legal" que conspira contra la supervisión estatal de, por ejemplo, las apuestas en línea por parte de menores.

"Subestimamos a la tecnología y al mundo digital, pero ya son una realidad que cada vez nos va a sorprender más", opinó.

"Lo más triste es que no hay voluntad política para revertir esta situación. Además, como sociedad, tenemos que empezar a interpelarnos, cada cual desde el rol que nos toca; empezar a preguntarnos sobre estas problemáticas y tomar medidas para buscar soluciones", finalizó.

Cacheos y detectores

Si bien La Menza está de acuerdo con la posible implementación de medidas como cacheos, cámaras de seguridad y el uso de detectores de metales en escuelas, para evitar el ingreso de alumnos con armas, duda de que sea la solución al problema.

"Tiene que haber educación y compromiso, por parte de las autoridades escolares, de no minimizar incidentes como las amenazas entre alumnos. Hace poco, en una escuela de Pellegrini, apareció una bala como amenaza y al otro día muchos chicos no fueron a clase", relató el informante.

"Descubrieron quién fue y desde el establecimiento minimizaron el hecho, pero tenemos que ser conscientes de las posibles consecuencias. En este país solemos tomar medidas rápidas para bajar la efervescencia del problema; improvisamos con eso y ya está", añadió.

"Hay que hacer un protocolo serio para los casos de amenazas, por ejemplo, para saber cómo proceder", completó.

Ludopatía

El profesional se refirió a la ludopatía como otra de las problemáticas ligadas al ámbito digital.

La adicción de menores a apuestas en línea y videojuegos pagos también es un flagelo a resolver.

"En 2025, en la Cámara de Senadores nacional, se presentó un proyecto de ley sobre ludopatía que consiste en que las camisetas de equipos de fútbol no puedan exhibir sponsors de páginas de apuestas digitales", dijo La Menza.

"Hoy en día todos los grandes equipos de Argentina tienen un sitio de apuestas como sponsor, y gran parte del dinero que iban a facturar se tenía que utilizar en educación para prevenir la ludopatía.

"Además tenían que implementar reglas para que los menores de edad no puedan acceder a esas webs", continuó diciendo.

Sin embargo el proyecto se truncó después de dos años de no recibir tratamiento en el Senado.

"Ese vacío legal existe por la falta de voluntad política para trabajar el problema", opinó el representante del Poder Judicial bonaerense.

El rol de cada actor

Responsabilidad. "Cada cual debe cumplir el rol que le corresponde: la familia por un lado y la escuela por el otro, pero hay otros actores que también tienen responsabilidad, como las redes sociales, que tienen los medios económicos", resaltó el abogado especialista en tecnología.

Riesgos. "Estamos dejando que nuestros hijos vayan solos a dormir con un celular, pero del otro lado puede haber amenazas, estafas digitales, ciberacosadores sexuales y/o manipuladores. Los adolescentes transitan las redes sin control parental", amplió La Menza.

Título. El juez de Faltas de Pellegrini citó el caso de China donde, por ejemplo, los influencers pueden hablar de determinado tema sólo si tienen un título habilitante en la materia a tratar.

Prohibición. En Nueva York rige otra ley que prohíbe la exhibición a menores de 16 años de videos adictivos y virales, según indicó el entrevistado.

Libro. "S.O.S. Ciudad habla de repensar la ciudad y las problemáticas digitales. La tecnología nos transformó como sociedad y hoy estamos viendo todo lo malo de ella, pero también tiene un montón de aspectos positivos, como tener participación ciudadana por medio de redes sociales", explicó el letrado.

Venta. El libro escrito por el abogado La Menza está a la venta en una librería del Bahía Blanca Plaza Shopping.

Jornadas. A principios de este mes, el especialista en el tema participó en nuestra ciudad de jornadas sobre el sistema de faltas provincial.