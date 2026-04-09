Kicillof pidió “perder el menor tiempo posible en internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió hoy a hablar de las “nuevas canciones” para la reconstrucción del peronismo y pidió “perder el menos tiempo posible en internas”, en un mensaje que tuvo como destinatario a La Cámpora y el kirchnerismo duro. También recordó la fallida experiencia del Frente de Todos y señaló que “no puede volver a pasar que se logre una expresión electoral para ganar elecciones” y después tener “dificultades para gobernar”.

Así se expresó el mandatario bonaerense al encabezar un acto de presentación del espacio de Universidad y Ciencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el auditorio de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Entre otras intervenciones, el exministro de Economía cuestionó al Gobierno de Javier Milei por haber involucrado a la Argentina “en una guerra que no es nuestra” y que “además no tiene nada que ver con el sentir y el pensar de lo argentinos”.

“Muchas cosas que hace este Gobierno están reñidas con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Cosas que estaban saldadas. Hay como un terraplanismo multidisciplinario. Esto de ir a una elección para gestionar un Estado que se quiere destruir. Es muy confuso todo eso”, asveró.

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Y agregó que “uno podría remitirlo a la personalidad o a lo espantoso de algunas declaraciones que tiene Milei pero estamos viendo que forma parte de un club internacional de ultraderecha que tiene un comando y manejos y discursos que se van repitiendo”.

“Nos tocó al peor de todos esos, pero está en disputa ese lugar, hay varios candidatos -dijo entre risas-. La derecha argentina histórica era tirando a nacionalista. Además tiene exponentes cultos. A nosotros nos viene a tocar una derecha ignorante y cipaya".

Caracterización

Al caracterizar al Gobierno, dijo que más allá de que la novedad de Milei, las políticas son las mismas del "Consenso de Washington", al “neoliberalismo clásico”.

“Hoy me reuní con uno que me decía que el peronismo vendría a ser algo viejo. No, lo antiguo y fracasado es lo que están haciendo ellos”, afirmó, y recibió una ovación del auditorio.

Al referirse al modelo de gobierno que su gestión pone en práctica en la provincia de Buenos Aires desde el 2019, Kicillof lo definió como un proceso de “planificación participativa”.

“No le puede pasar más a la Argentina que su sistema científico, universitario e intelectual resulte estar ajeno a la experiencia de Gobierno”, indicó.

“Nosotros hablamos de una planificación participativa y tratamos que los principales protagonistas de los procesos de discusión y evaluación sean los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los ministerios y áreas de la administración provincial”, señaló.

Nuevas canciones

Acto seguido, Kicillof asoció ese proceso de planificación participativa con las “nuevas canciones”, aquel concepto que tanto había irritado a Máximo Kirchner y a La Cámpora cuando lo pronunció por primera vez en el 2023.

“Es un ejercicio y a nivel provincial. Pero creo que es una enseñanza. A mí me gustaría decir y espero que nadie se se enoje…nuevas canciones, a nivel de modalidades y formatos de gestión”, explicó.

Sobre los desafíos para la construcción de una alternativa a Javier Milei a nivel nacional, el mandatario bonaerense dijo que “la tarea es inmensa y se aceleran los tiempos”.

“No nos puede volver a pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y que después tengamos dificultades para gobernar”, dijo sobre el modelo del Frente de Todos, con un presidente como Alberto Fernández que no asumió la autoridad que el pueblo le había conferido y que tuvo problemas para conducir y administrar a los distintos sectores de su alianza gubernamental.

En este marco, pidió “tratar de perder el menor tiempo posible en internas y en discusiones que no llevan a ningún lado”.

Por último, relativizó las herramientas del big data y las redes sociales para la construcción política.

“No digo que las redes sociales no tengan un flujo, pero a (María Eugenia) Vidal, que era invencible, le ganamos caminando con un autito, sin el big data, sin Durán Barba. Es una enseñanza importante porque es una experiencia que tuvimos”, finalizó. (con información de NA)