Kicillof participó de la vigilia en Tierra del Fuego y dijo que Milei hace "un crimen social y productivo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en Río Grande, Tierra del Fuego, de la tradicional vigilia por el 44º aniversario de la Guerra de Malvinas, en el marco de una actividad que asistieron decenas de dirigentes peronistas.

El exministro de Economía fue recibido por el gobernador fueguino, Gustavo Melella; su par de La Rioja, Ricardo Quintela; y el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez. Llegó junto a distintos funcionarios bonaerenses.

"El 2 de abril es una fecha para recordar, para hablar de soberanía. La industria radicada en Tierra del Fuego también es un tema de soberanía. Era una política soberana la de poblar la zona más austral de Argentina. Hoy la industria en la provincia está destruida por la política económica de Javier Milei", aseguró Kicillof en su llegada al sur.

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Acto seguido, el mandatario provincial apuntó contra el presente económico.

“Hay 10 mil familias que se quedaron sin trabajo solo en Río Grande y más de la mitad de la maquinaria está parada por la irresponsabilidad de un gobierno criminal”, afirmó.

Para Kicillof, es muy dificultoso reinsertar a los trabajadores despidos en Tierra del Fuego debido a que no hay más sectores laborales fuertes que puedan absorber esa cantidad de empleados.

“Están haciendo un crimen social y productivo”, recalcó.

En otro tramo de sus respuestas, apuntó contra el presidente por su postura en el conflicto bélico en Medio Oriente: “Milei nos metió en una guerra. Cuando ves que en Irán condenan a la Argentina, te preguntás qué tiene que ver el país ahí”.

Tras participar de la vigilia, el gobernador posteó en X: “Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande”. (Fuente: El Sureño).

“No hay mejor manera de honrar a los héroes que dieron su vida para defender nuestras islas que seguir luchando y dejando en claro a quienes todavía no lo entienden que no todo tiene un precio. ¡La Patria, la memoria y el territorio nacional no se venden..!”, concluyó.

Kicillof participó también del acto central en Usuahia.