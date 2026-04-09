Kicillof encabezará el lanzamiento de su espacio político en la UBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el lanzamiento de su espacio ‘Movimiento Derecho al Futuro’ (MDF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El evento será este jueves 9 a las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario provincial pretenderá posicionarse como candidato para las próximas elecciones en 2027.

El objetivo de Kicillof es obtener el apoyo dentro de las áreas estudiantil, académica y científica para llegar a las presidenciales con un espacio fortalecido, en un escenario donde el enfrentamiento público que mantiene con el Gobierno Nacional va in crescendo.

En este contexto, el gobernador se consolidó como el principal referente de la oposición y posible candidato del peronismo por lo que, en este año y medio restante, deberá construir una estructura nacional propia para enfrentar al presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA).

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A mediados de marzo, logró un triunfo significativo en las internas del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, elección en la que se impuso en 10 de los 16 distritos en disputa. Este resultado demostró un debilitamiento en la conducción del diputado Máximo Kirchner, quien era el titular del PJ bonaerense hasta ese entonces, y también de La Cámpora, dentro del espacio peronista.

Cuando Kicillof lanzó el MDF, en febrero de 2025, quiso diferenciarse del kirchnerismo y alejarse de la figura de Cristina Kirchner; en la misma línea, buscó romper con su liderazgo en la provincia, construir una alternativa federal y llevar sus ideas de gestión a todo el país.

A pesar de su alejamiento con el núcleo duro que respalda a la exmandataria y actual presidenta del PJ Nacional, siempre mostró su apoyo a Cristina Kirchner para dialogar con aquellos actores del peronismo que no apuestan a su posible conducción del partido.

Algunas consultoras, que realizaron sondeos en lo que va de este 2026, lo posicionan como el competidor más fuerte frente a Milei, y señalan que, incluso, podría imponerse en un hipotético balotaje en territorio bonaerense. (N/A)