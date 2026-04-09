El actor Guillermo Pfening chocó y terminó volcando con su auto: qué se sabe de su estado de salud
Según contó a la prensa, el protagonista de la película "Bahía Blanca", está fuera de peligro y no presenta ninguna señal de alerta.
El actor Guillermo Pfening, protagonista en 2022 de la película "Bahía Blanca", sufrió un grave accidente el pasado miércoles en el barrio porteño de Núñez, donde volcó su vehículo tras colisionar con un auto estacionado.
Según su relato, se desmayó mientras conducía, perdiendo el control de la unidad.
Tras el accidente, un móvil de SAME se acercó al lugar para asistirlo y derivarlo al Hospital Pirovano para continuar con su recuperación.
El actor resultó sin heridas de gravedad y se recupera en su domicilio.
“Recién amanezco porque anoche me tuve que acostar tarde haciendo un trámite, trayendo el auto a casa y me dieron unos calmantes también. Estoy bien. Básicamente estoy bien. No me pasó nada”, contó Pfening a Teleshow.
"El auto quedó bastante destrozado, pero estoy bien. Antes del vuelco había dejado a mi hija en el cole y me empecé a sentir mal", declaró.
Según intentó recordar, ya presentaba signos de malestar después de dejar a su hija en el instituto: “Tengo diez cuadras de distancia. En un momento frené el auto en un bar, entré, me mojé la cara, me sentí un poco mejor y arranqué y cinco cuadras más me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecí”.
Después de hacerse los controles correspondientes en el hospital, finalmente no saltó nada fuera de lo normal: "Nunca me desmayo por nada. Bueno, estuve todo el día internado ayer haciendo unos controles. Me liberaron. No tengo absolutamente nada, ni del corazón, ni tuve un aneurisma ni nada", aseguró.
"A veces pasan estas cosas. También vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche. Por ahí estaba muy cansado, no sé. Estoy bien, el auto hecho bosta, pero yo estoy bien", concluyó. (NA)