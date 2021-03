Los ganadores del Bafici: la película "Bahía Blanca" se llevó dos premios

La película Bahía Blanca, dirigida por el bahiense Rodrigo Caprotti y basada en la novela homónima de Martín Kohan, se llevó dos premios en la edición 22 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici).

Elisa Carricajo ganó el premio a la mejor actuación por esta película, en la competencia oficial internacional, y también fueron reconocidos Guillermo Beluzo, Cecilia Taybo y Renata Montalbano como Mejor dirección de arte.

La siguiente es la nómina completa de ganadores:

COMPETENCIA OFICIAL AMERICANA

El jurado estuvo compuesto por Kristyna Balaban (Canadá), Ilaria Chiesa (Italia), Kim Krizan (Estados Unidos), J de Los Planetas (España) y Camila Sosa Villada (Argentina).

- MEJOR ACTUACIÓN: Premio ex aequo para Ayla Gresto por su labor en "Ainda temos a imensidão da noite", de Gustavo Galvão (Brasil/Alemania) y para Simone Spoladore por su labor en "O livro dos prazeres", de Marcela Lordy (Brasil/Argentina).

- MEJOR CORTOMETRAJE: "Blanes esquina Müller", de Nicolás Botana (Uruguay).

- MEJOR DIRECCIÓN: Eduardo Giralt Brun y Emmanuel Massú por "Los plebes" (México).

- MENCIÓN ESPECIAL EN LARGOMETRAJE: "O livro dos prazeres", de Marcela Lordy (Brasil/Argentina).

- MEJOR LARGOMETRAJE: "Vacío", de Paul Venegas (Ecuador/Uruguay).

- GRAN PREMIO: "Cosas que no hacemos", de Bruno Santamaría Razo (México).

COMPETENCIA OFICIAL ARGENTINA

El jurado estuvo compuesto por Élise Labbe (Canadá), Jaime Manrique (Colombia), Kris Niklison (Argentina), Tim Redford (Francia) e Ilda Santiago (Brasil).

- MEJOR ACTUACIÓN: Ana Katz por su labor en "Fabián canta", de Diego Crespo.

- MEJOR CORTOMETRAJE: "Fabián canta", de Diego Crespo, y "Ob Scena", de Paloma Orlandini.

- MEJOR DIRECCIÓN: Jonathan Perel por su película "Responsabilidad empresarial".

- MEJOR LARGOMETRAJE: "Qué será del verano", de Ignacio Ceroi.

- GRAN PREMIO: "Implosión", de Javier Van de Couter (Argentina/Chile).

COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL

El jurado estuvo compuesto por Ricardo Bedoya (Perú), Anahí Berneri (Argentina), Olivia Cooper-Hadjain (Francia), Gonzalo García Pelayo (España) y Cristián Sánchez (Chile).

- MENCIÓN ESPECIAL EN ACTUACIÓN: Amalia Ulman y Ale Ulman por su labor en la película "El planeta", de Amalia Ulman (España).

- MEJOR ACTUACIÓN: Elisa Carricajo por su labor en "Bahía Blanca", de Rodrigo Caprotti (Argentina).

- MENCIÓN ESPECIAL EN CORTOMETRAJE: "Hide", de Daniel Gray (Francia/Hungría/Canadá).

- MEJOR CORTOMETRAJE: "Catavento", de João Rosas (Portugal).

- MEJOR DIRECCIÓN: Amalia Ulman por la película "El planeta" (España).

- MENCIÓN ESPECIAL EN LARGOMETRAJE: "O amor dentro da cãmera", de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil).

- MEJOR LARGOMETRAJE: "The Nose or the Conspiracy of Mavericks", de Andrei Khzhanovsky (Rusia).

- GRAN PREMIO: "Mi última aventura", dirigida por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini (Argentina).

PREMIOS NO OFICIALES

- Premio Flow al Cine Argentino: "Una casa sin cortinas", de Julián Troksberg, en la categoría largometraje, y para "Fabián canta", de Diego Crespo, en cortometraje.

- El Premio Gong Producciones Argentina a la mejor ópera prima nacional es para "Rancho", de Pedro Speroni.

- FEISAL (Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina): Mención especial para "Cosas que no hacemos", de Bruno Santamaría Razo (México) y Mejor largometraje de directores latinoamericanos de hasta 35 años de entre todas las competencias para "El planeta", de Amalia Ulman.

- ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina): Mejor película de la Competencia Argentina para "Algo se enciende", de Luciana Gentinetta.

- ASA (Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales) + Equaphone: Mención especial para "Moacir y yo", de Tomás Lipgot, con la labor de Ana Mouriño en sonido, y Mejor diseño de sonido para "Canal 54", de Lucas Larriera, con sonido de Mercedes Gaviria.

- ADF (Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica): Mejor dirección de fotografía en largometraje de la Competencia Internacional para Laura Imery Almario por su trabajo en "Dopamina", de Natalia Imery Almario (Colombia/Uruguay/Argentina).

- SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación): Mención especial para "O amor dentro da cãmera", de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil) y Mejor largometraje de la Competencia Internacional para "Mari", de Adriana Yurcovich y Mariana Turkieh (Argentina).

- SAE + EDA (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales + Asociación Argentina de Editores Audiovisuales): Mejor montaje de largometraje de la Competencia Argentina para Clara Frías y Benjamín Ellenberger por su trabajo de edición en la película "Cuando la primavera se escapa, se libera el sueño", de Eugenia Alonso (Argentina).

- AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales): Mejor dirección de arte para Guillermo Beluzo, Cecilia Taybo y Renata Montalbano por su trabajo conjunto en el filme "Bahía Blanca", de Rodrigo Caprotti.

- BAFC + APPLAA (Buenos Aires Film Commission + Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales en Argentina): Mejor diseño de locación de largometraje en Competencia Argentina para "Implosión", de Javier Van de Couter (Argentina/Chile).

- FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica): Mejor película de la Competencia Americana para "Directamente para video", de Emilio Silva Torres (Uruguay/Argentina). (La Nueva. y Télam)