Cuáles serán los primeros pasos del "Che" García en Gran Canaria

Al Che lo hicieron posar para la foto ni bien bajó del avión. Foto: CB Canarias.

El entrenador Néstor "Che" García arribó este jueves a la isla de Gran Canaria asumir como entrenador jefe del equipo local CB Canarias, que necesita meter un cambio de rumbo frente al flojo presente deportivo en la liga española ACB.

El Che hará su debut el próximo domingo cuando su equipo visite a Baskonia por la fecha 26 de la competencia. Mientras tanto y según informó el medio local La Provincia, el DT bahiense actuará como "osbervador" del plantel profesional.

Esto es porque la próxima semana el club de casaca amarilla, del cual el bahiense Nicolás Richotti es director deportivo y que cuenta en el plantel con el también argentino Nicolás Brussino, recibirá en un partido clave a Casademont Zaragoza el sábado 18.

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En total CB Canarias se juega la permanencia en los próximos nueve partidos. El equipo marcha 15º -sobre 18 participantes- con un registro de 7 partidos ganados y 18 derrotas. Le sigue Casademont Zaragoza con 7 triunfos y 19 caídas.

El equipo canario cuenta con un plantel que además del alero santafesino Brussino tiene a otras figuras del básquetbol internacional como el base brasileño Marcelinho Huertas y el base australiano Patty Mills, ex San Antonio Spurs y quien se sumó en marzo.