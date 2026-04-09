La escribana de Adorni se presentó otra vez en Comodoro Py: "Estoy tranquila"

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está "tranquila" con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal.

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida.

Su declaración de ayer, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas, y habría indicado que fue una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio". (NA)