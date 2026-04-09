Milei respaldó a Adorni en medio del avance de las causas y aseguró que “la gente no quiere la dolarización”

El presidente Javier Milei renovó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del avance de las causas judiciales que involucran al funcionario, investigado por viajes al exterior y compras de propiedades: “Maravilloso jefe de Gabinete”.

El miércoles declaró Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó las escrituras de las propiedades adquiridas por el jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti, declaró este miércoles ante la Justicia y dio detalles de las operaciones.

En su declaración testimonial la notaria aseguró que Adorni compró el departamento en el barrio porteño de Caballito, en la calle Miró, en 12 cuotas. Sin embargo, negó que las dos jubiladas dueñas del inmueble le hayan prestado la plata al funcionario.

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni en medio del avance de las causas: “Maravilloso jefe de Gabinete”

Milei volvió a respaldar a Adorni en medio del avance de las causas: “Maravilloso jefe de Gabinete. Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”.

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El lunes el Presidente encabezó la reunión de Gabinete en Casa Rosada y le envió una nueva señal de respaldo a Adorni, que luego lideró el encuentro. Además el sábado volverá a mostrarse públicamente con el funcionario, en la zarpada de la Fragata Libertad.

Javier Milei destacó la política económica y ratificó la “motosierra”: “Sigue encendida”

Milei además destacó la política económica, en declaraciones a Economistas, por TV Pública, y ratificó el ajuste del gasto público, uno de los ejes de su gestión: “La motosierra sigue encendida, (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado) Federico Sturzenegger sigue desregulando, el Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria y no vamos a ceder a que nos tomen la calle”.

El Presidente volvió a destacar la gestión de Sturzenegger: “Informó que superamos las 15 mil reformas. En ese conjunto que hicimos 15 mil reformas, eliminamos el déficit fiscal en un mes, eliminamos el cuasifiscal en seis meses”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“La gente no quiere dolarizar”.

“Planteamos la dolarización en dos ejes. Vos si querés podés hacer tus transacciones en dólares y la gente no lo hace. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal y la gente no lo hace”.

“Fue un trimestre complicado en materia inflacionaria complicado, pero inexorablemente la tasa de inflación va a bajar”.

“Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”.

“Los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”.

“No me costó tomar ninguna decisión porque se lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando pones como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”.