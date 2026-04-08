El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 9 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose. El viento tendrá intensidad leve del noroeste y la visibilidad será buena.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido con cielo poco nuboso y viento leve del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, se prevé fresca con aumento de viento, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 17 grados.